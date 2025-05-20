Крысы, чайки и смрад: как живется людям в новостройках в районе Туруханской

Жители ул. Туруханской и окрестных районов выступили против станции перегрузки отходов, расположенной в непосредственной близости от их домов: создали инициативную группу, собрали 300 тысяч рублей на проведение независимой экспертизы. К каким выводам пришли эксперты и что думают об этой ситуации региональные власти, выяснял «Новый Калининград».

Анна Владимировна* живет в старом немецком домике с черепичной крышей в начале ул. Туруханской уже больше четверти века. Правда, последние три года дворик представляет собой ужасное зрелище: отходы, мусорные пакеты, птичьи экскременты, которые валятся буквально с неба — всё это приносят с собой чайки с большой помойки, которая располагается неподалеку. «Горы мусора, рыбьи кости, пыль от проезжающих на станцию грузовиков, крысы, во дворе и на крыше всё загажено», — рассказывает калининградка. Расположенная по соседству большая помойка официально называется станцией перегрузки коммунальных отходов — сюда свозят мусор с контейнерных площадок Ленинградского района Калининграда. Потом через какое-то время мусор загружают в машины большего тоннажа и вывозят на полигоны ТБО.

«Станция перегрузки ТКО по адресу: город Калининград, улица Туруханская, д. 1 „Г“», входит в территориальную схему обращения с отходами Калининградской области. В приказе регионального министерства природных ресурсов и экологии, утверждающем схему, отмечено, что использование этой станции «также допускается».

Происходит перегрузка, по всей видимости, не так быстро — в течение нескольких дней вываленный из машин мусор лежит на полигоне, за это время с ним успевают разобраться чайки, крысы и аисты. Как утверждают источники «Нового Калининграда», на свалке можно заметить людей без определенного места жительства, которые занимаются примитивной сортировкой — выбирают из гор мусора металл, жестяные банки и т.п. Анна Владимировна утверждает, что грузовики на станцию приезжают и ночью, после приезда некоторых вонь становится просто невыносимой.



Жители обратились в редакцию «Нового Калининграда» в апреле. Журналисты приехали на встречу в один из новых домов по Таганрогскому переулку. Перед этим заехали к станции перегрузки мусора, чтобы оценить ситуацию. При подъезде к ней нас накрыло отвратительным запахом, прямо на глазах вдоль синих ворот станции медленно прошествовала большая крыса, на здании на территории самой станции восседали полчища чаек. Рядом — «кладбище» мусорных кесок.



«Мы переехали в Калининград в 2023 году из Сибири, — рассказывает жительница нового ЖК в Таганрогском переулке Оксана. — У нас молодая семья, есть малыш. Рассматривали этот район, потому что нам презентовали его экологически чистым. Но когда заехали, оказалось, что по вечерам тут накрывает таким смрадом, что просто нечем дышать, приходится затыкать нос!» Подтверждает её слова Ирина. По её словам, у ребенка-школьника началась аллергия неизвестного происхождения: «Когда мы дома утром и вечером, еще более-менее. Но ребенок на каникулах дома весь день. Как только меняется роза ветров, нас накрывает вонью. Кондиционеры установить нельзя — дома новые. Окна открыть невозможно. Вот вам и экологически чистый район». По мнению жителей, станция перегрузки может влиять и на Гагаринский ручей, которые протекает неподалеку.

Калининградцы также утверждают, что до их новеньких домов добираются не только «помоечные чайки и аисты», но и крысы. «Мусорки здесь быть просто не должно. Кто вообще её разрешил? Это же черта города!» — категорически заключает местный житель Александр.

По словам жителей, проблемы начались в 2023 году — как раз тогда был из-за пожара закрыт полигон твердых бытовых отходов в Круглово. В региональных СМИ прошла серия публикаций о проблемах с перегруженностью «станции» на Туруханской. В минприроды газете «Страна Калининград» сообщили, что свалку будут расчищать, но отходы сюда планируется свозить постоянно. При этом Роспотребнадзор пообещал направить в правительство вопрос об обоснованности включения свалки в региональную схему.

В августе 2023 года в работе станции перегрузки выявила нарушения природоохранная прокуратура: специалисты установили, что зона не оборудована навесом и не укрыта брезентом; твердое покрытие имеет значительные дефекты и не обеспечивает водонепроницаемость. Кроме того, отсутствовала система ливневой канализации, на станции не проводилась дератизация, объект не был поставлен на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Природоохранный прокурор внес представление ООО «Кристалл», которой принадлежит станция.

Компания «Кристалл» занимается вывозом мусора, активно участвует в торгах — на её счету больше 40 госзакупок, в том числе контракты на вывоз медицинских отходов класса А (эпидемиологически безопасные медицинские отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам — прим. «Нового Калининграда) из разных медучреждений, включая туберкулезный диспансер. Самый серьезный контракт на 418 млн руб. «Кристалл» заключил с ЕСОО в июне 2023 года. Сумма за вывоз мусора распределялась на три года: 66,19 млн на второе полугодие 2023 года, 280,5 млн руб. — на 2024 год, 71,45 млн — на 2025 год. По данным сервиса бухгалтерской отчетности, выручка компании за 337 млн руб., чистая прибыль — 38 млн рублей.

В сентябре 2023 года прокурор обратился в Гвардейский районный суд («Кристалл» зарегистрирован в пос. Комсомольский Гвардейского округа) с иском к компании, с привлечением в качестве третьих лиц Росприроднадзора, регионального министерства природных ресурсов и экологи. Районный суд исковые требования удовлетворил и обязал ООО «Кристалл» в течение полугода со дня вступления решения суда в законную силу выполнить на станции перегрузки твердых коммунальных отходов следующие работы:

— обеспечить водоотведение с мест накопления отходов в соответствии с требованиями санитарных правил,

— оборудовать территорию, занятую отходами твердым покрытием,

— обеспечить защиту места накопления отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра.

Однако до сих пор грузовики продолжают везти мусор, жилые дома накрывает смрадом, а крысы и чайки соседствуют с местными жителями. В конце концов в феврале 2025 года калининградцы объединились, организовали инициативную группу и собрали 300 подписей под письмом в адрес всевозможных органов власти у жителей улиц Арсенальной, Ключевой, Родниковой, Невского, Попова, Смирнова, Орудийной, Туруханской, Таганрогской, 4-й Большой Окружной, 1-го и 2-го Таганрогского, Туруханского переулков. А также скинулись по тысяче рублей и заказали независимую экспертизу стоимостью более 300 тыс. рублей. Исследование (имеется в распоряжении «Нового Калининграда») проводила АНО «Центр экспертных исследований «ПроЭКОЛ».

«Жители просили установить, выполнено ли решение Гвардейского районного суда от 20 ноября 2023 г. <...>, допущено ли действиями сортировщиков мусора причинение вреда экологии, и если оно допущено, то в чем выражается; представляет ли угрозу здоровью и благополучию жителей близлежащих домов и сотрудников работающих рядом предприятий деятельность сборщиков мусора по накоплению (несанкционированному складированию на необорудованных твердым покрытием площадках) отходов и т.п.» — говорится во вводной части отчета экспертов.

Экспертиза проводилась оценку на основе съемок с квадрокоптера и изучения документов. На основе данных ЕГРН выяснилось, что земельный участок с кадастровым номером 39:15:130603:208 в настоящее время принадлежит ООО «МСК Бульдозер» (ИНН 3900033607), которое было создано 15 ноября 2024 года и стало правообладателем участка со 2 декабря 2024 года. «Учредителем ООО „Кристалл“ является Наталья Перевертун, а учредителем ООО „МСК Бульдозер“ — Станислав Перевертун. Таким образом, имеются признаки аффилированности обществ», — утверждают эксперты.

Фото: независимая экспертиза

Также эксперты обнаружили, что в момент осмотра на территорию был зафиксирован только ввоз мусора. «Поскольку над местом складирования, летало большое количество птиц, то констатируем, что в месте складирования присутствуют как биологические, так и синтетические отходы, высота складированного на участке мусора составляет более трех метров, площадь — более 1 400 кв. м, — говорится в документе. — На территории водоотведение с мест накопления отходов не обеспечено, твердое покрытие на территории занятой отходами, не оборудовано. Это хорошо видно, в том числе на фотографиях. Защита места накопления отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра не обеспечена. В ходе изучения выписки из ЕГРН, выявлено, что ливневые сети для поверхностных вод на учете не зарегистрированы. При обследовании участка ливневые сети для поверхностных вод также не обнаружены».

На основе этого эксперты делают вывод, что на момент исследования (февраль 2025 года) решение районного суда исполнено не было.

В ответе на второй вопрос (об экологической безопасности) эксперты обратили внимание, что «с учетом требования СанПиН „Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов“, мусоросжигательные, мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты мощностью от 40 тыс. т/год относятся к I Классу», и санитарно-защитная зона для таких объектов определена в 1000 м.

«Исследованием установлено, что в 256 метрах в непосредственной близости от станции перегрузки твердых бытовых отходов, находятся жилые дома, расположенные на улице Туруханской», — говорится в выводах. Также, по словам экспертов, станция перегрузки твердых бытовых отходов расположена в «недопустимой близости от общественных зданий — в 297 метрах от школы самбо и в 456 метрах от Русских бань».

Наложение санитарно-защитной зоны на жилые доме, отсутствие озеленения санитарно-защитной зоны эксперты назвали критическими неустранимыми дефектами объекта ТБО.

«Фактическое использование участка под обращение с ТКО (накопление, перегрузка и сортировка) угрожает безопасности и здоровью жителей улиц, прилегающих к месту складирования отходов, — делают окончательный вывод эксперты. — Требования к санитарно-защитным зонам не выполнены и являются неустранимыми. Для устранения выявленных нарушений и несоответствий установленных требований, следует привлечь соответствующие государственные органы». Деятельность по обращению с ТКО на обследованном земельном участке, полагает АНО «Центр экспертных исследований «ПроЭКОЛ», «необходимо прекратить, а региональную схему обращения с ТКО, изменить, исключив из нее участок с КН 39:15:130603:208».

В конце апреля жители начали получать ответы на свои письма из всевозможных органов власти — Роспотребнадзор взял еще месяц на изучение вопроса, прокуратура сообщила о проверке обоснованности и законности включения станции в территориальную схему. Министр природных ресурсов Оксана Астахова в своём ответе утверждала, что решение суда компания «Кристалл» исполнила, но «вместе с тем рассматривается вопрос о переносе» станции на альтернативный участок.

«Новый Калининград» еще 25 апреля обратился с просьбами прокомментировать ситуацию со станцией перегрузки отходов в прокуратуру области, ООО «Кристалл» и правительство региона. От правительства пришла информация об отсрочке предоставления информации на месяц.

Ответ на запрос с Дмитрия Донского,1, поступил в пятницу, 16 мая. В пресс-службе со ссылкой на министерство природных ресурсов сообщили, что региональный оператор по обращению с ТКО госпредприятие «Единая система обращения отходами» осуществляет транспортирование ТКО на территория Ленинградского района Калининграда с привлечением оператора по обращению с ТКО ООО «Кристалл». Накопление и погрузка этих отходов осуществляется ООО «Кристалл» на станции перегрузки ТКО «в рамках требований территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления».

В пресс-службе также рассказали, что в связи с обращениями граждан, связанными с эксплуатацией станции перегрузки твердых коммунальных отходов на ул. Туруханской, в ходе неоднократных выездов в 2024 году на данную станцию с участием представителей министерства природных ресурсов, Калининградской межрайонной природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, администрации Калининграда и регионального оператора по обращению ЕСОО «установлено, что на станции перегрузки ТКО, во исполнение решения Гвардейского районного суда Калининградской области, вступившего в законную силу 26.12.2023, выполнены работы по оборудованию твердым покрытием территории, занятой ТКО, скапливающиеся отходы накрыты брезентовым материалом для их защиты от воздействия атмосферных осадков и ветра, снимаемым на время выгрузки и погрузки ТКО, а также обеспечено водоотведение на месте перегрузки ТКО».

С письмом о результатах экспертизы, организованной жителями улиц Туруханская, Таганрогская, Ключевая, Родниковая, министерство оказалось ознакомлено. Однако результаты экспертизы, утверждающей, что решение суда не исполнено, не прокомментировало.

Вместе с тем министерство признало, что в областном центре требуется перенос трех мусороперегрузочных станций, включая ту, что на ул. Туруханской. «При участии министерства природных ресурсов прорабатывается вопрос переноса станции перегрузки ТКО, расположенной на ул. Туруханской, 1Г, в г. Калининграде, на альтернативный земельный участок. Земельные участки, предложенные министерством градостроительной политики и агентством по имуществу Калининградской области в целях переноса мусороперегрузочной станции, к сожалению, по определенным причинам не являются подходящими, в том числе по их площади, так как требуется перенос трех мусороперегрузочных станций (мусороперегрузочные станции, расположенные на ул. Правой набережной, 32, ул. А. Невского, 142, ул. Туруханской, 1Г, в г. Калининграде)», — говорится в ответе на запрос.

В правительстве отметили, что в целях переноса мусороперегрузочной станции необходимо, чтобы выбранный земельный участок в том числе соответствовал требованиям санитарных норм и правил, предъявляемым к объектам обращения с отходами, имел соответствующий обращению с отходами вид разрешенного использования, а также подходящую площадь.

Кроме того, отмечают в министерстве, в целях создания новой мусороперегрузочной станции, которая нужна для снижения расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов, необходимо наличие инженерных коммуникаций, а также осуществление затрат в целях ее обустройства, включая оборудование твердым покрытием территории, ограждением. «Данный вопрос находится на личном контроле министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Астаховой О.А.», — отметили в правительстве.

Что касается последующей рекультивации территории, то, как утверждают власти, статья 13 Земельного кодекса РФ гласит, что во время рекультивации земли «приводятся в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению и в соответствии с разрешенным использованием». «Станция перегрузки ТКО на ул. Туруханской оборудована твердым покрытием и не является полигоном отходов, в связи с чем рекультивация не требуется, — уверены в правительстве. — Вместе с тем при ликвидации мусороперегрузочной станции все накопленные отходы будут вывезены».

Правда, когда это произойдет, судя по всему, сказать пока не может никто.





Станции перегрузки появились в Калининграде в результате так называемой мусорной реформы — введения новой схемы платежей за вывод ТКО и утверждения территориальной схемы обращения с отходами. Экс-министр природных ресурсов Юрий Шитиков в 2016 году рассказывал в интервью «Новому Калининграду», что в областном центре планируется создать несколько перегрузочных станций, чтобы было не так дорого вывозить мусор: «Ну представьте, что перевозчик погрузил только один контейнер. Для того, чтобы не возить воздух, потому что можно возить по несколько контейнеров, и будут созданы на территории Калининграда вот эти мусороперегрузочные станции, которые будут входить в одну логистическую цепочку с объектами переработки. То есть мы инвесторам предлагаем не только площадку для размещения полигона и сортировки, но и площадку для мусороперегрузки для того, чтобы не возить два-три куба из одного контейнера за 40 километров в Корнево».

Нарекания на работу калининградских станций перегрузки стали возникать у экологических активистов, общественности и правоохранительных органов после того, как увеличилось плечо доставки мусора на полигоны ТБО после пожара на свалке в Круглово. В частности, экологи из организации «Зеленый Фронт» в феврале 2024 года указали на ряд нарушений, допущенных при организации еще одной площадки для отходов — на Правой набережной (их выводы подтвердила природоохранная прокуратура). Представитель компании «Блеск-Профи» (учредителем фирмы является депутат-единорос городского совета Калининграда Виталий Плавский, который, в частности, входит в комиссию по городскому хозяйству) в ответе на запрос «Нового Калининграда» в марте 2024 года дал понять, что появление подобных площадок для перегрузки отходов в Калининграде — вынужденная мера, вызванная закрытием крупных полигонов, на которые вывозился ранее мусор из областного центра.

Кое о чем стоит напомнить. О том, что плечо доставки увеличится, было известно еще в 2019 году, когда экс-министр природных ресурсов Олег Ступин на встрече с жителями в Поваровке говорил, что полигон ТБО около их поселка будет закрыт в 2022 году. «Я лично гарантирую вам, что свалку закроют», — обещал Ступин (о встрече писала газета «Волна» в ноябре 2019 года). Свалку действительно закрыли, но лишь в 2023 году и после масштабного пожара (более того, судя по документам с сайта госзакупок, и сейчас Круглово продолжает использоваться в качестве резервного полигона). Несмотря на все эти ранее неоднократно озвученные планы, региональный оператор ЕСОО оказался не готов к увеличению плеча доставки и набрал коммерческих кредитов, чтобы оплачивать услуги перевозчиков,— об этом шла речь на заседании комитета Заксобрания по экономической политике в прошлую среду.

Вместе с тем в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов появился еще одно производство в отношении ООО «Кристалл» по исполнительному листу по делу Гвардейского суда о приведение в соответствие нормам станции перегрузки на ул. Туруханской. Дата производства 13 мая 2025 года. Поэтому заявления властей о том, что на «станции» всё в порядке, вызывают серьёзные сомнения. В первую очередь у местных жителей, которые вынуждены жить по соседству с крысами, грязью и дышать смрадом.





От прокуратуры и ООО «Кристалл» на момент публикации ответов на запросы «Нового Калининграда» не поступило.

*Имя изменено по просьбе читательницы

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», материалы независимой экспертизы