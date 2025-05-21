В Советске назвали новую дату завершения реконструкции стадиона «Красная звезда»

Реконструкция стадиона «Красная звезда» в Советске должна быть завершена до 15 декабря 2025 года. Об этом сообщили представители администрации муниципалитета в комментариях на странице губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

На состояние стадиона в числе прочих объектов в Советске пожаловалась посетительница страницы. «В Советске на сегодняшний день печаль: Зелёный театр развалили и не достроили, стадион „Красная звезда“ — та же история, „Музей под открытым небом“ не вызывает радости, а теперь ещё „Зелёный сквер“, который так и останется красивым на бумаге и в докладах», — написала она.

«Стадион „Красная звезда“ находится на реконструкции. Из-за задержек и низкого качества работ на крупном спортивном объекте было принято решение расторгнуть договор с недобросовестным подрядчиком. После повторного проведения государственной экспертизы было получено положительное заключение и заключён договор с новым подрядчиком, который в настоящее время выполняет работы. Работы должны быть завершены до 15 декабря 2025 года», — прокомментировали представители администрации округа.





Ранее сообщалось, что на завершение реконструкции стадиона «Красная звезда» в Советске власти планировали направить 56 млн рублей. Финансирование реконструкции было предусмотрено в 2024 году. Общая стоимость контракта по этому объекту оценивалась в 286,6 млн. Работы проводит строительная компания «АркСтоун», контракт с которой власти заключили в июне 2024 года. Как сообщали местные власти, к концу 2024 года было выполнено:

— устройство строительного городка, мест складирования материала, инструмента и оборудования,

— монтаж временных сетей электро- и водоснабжения, водоотведения,

— демонтажные работы в помещениях зрительской трибуны,

— основания под мачты освещения,

— основания волейбольного, баскетбольного и футбольного полей,

— устройство теплотрассы,

— устройство фундамента хозяйственного корпуса.

Договор с предыдущим подрядчиком расторгли в сентябре 2022 года, одной из причин стало неоднократное нарушение сроков.

Арену построили в Тильзите в 1930 году. До реконструкции последние капитальные работы на ней проводились более полувека назад. При проведении работ весной 2022 года на стадионе обнаружили десяток мин времён Великой Отечественной войны. Тогда же горожане выступили против вырубки деревьев. Сообщалось, что после корректировки проектно-сметной документации удастся сохранить около 30 деревьев. Летом того же года советчане записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили главу государства остановить вырубку возле стадиона «Красная звезда».