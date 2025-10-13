Власти Советска назвали стадион «Красная звезда» «больной темой»

Стадион «Красная звезда» в Советске местные власти считают «ещё одной больной темой» города. Именно такую характеристику ему дал в ходе прямого эфира в «Центре управления регионом и.о. главы администрации муниципалитета Аркадий Данилов.

«Буквально два дня назад докладывал губернатору о ситуации на стадионе. Губернатор держит на личном контроле эту ситуацию. Да, там есть сложности. Мы расторглись с подрядчиком (там был тот же подрядчик, что и у „Музея под открытым небом“), сейчас судебные разбирательства идут. Мы будем вносить изменения в проект, и губернатор это одобрил», — пояснил Данилов.

Чиновник отметил, что проект стадиона устарел. Он добавил, что министр спорта Наталья Ищенко предлагала сделать на «Красной звезде» искусственное поле, но эту идею отвергли местные спортсмены.

«Сегодня это базовый минимум для таких полей, — продолжил Данилов. — Но стадион „Красная звезда“ не будет скоро, сразу хочу сказать. Мы надеемся, что в следующем году закончим все проектные работы и осенью отыграем и приступим к работе. Только осенью следующего года, не буду обнадёживать».

В мае этого года местные власти обещали закончить все работы на стадионе до 15 декабря 2025 года. тогда же на состояние стадиона в числе прочих объектов в Советске пожаловалась одна из жительниц. «В Советске на сегодняшний день печаль: Зелёный театр развалили и не достроили, стадион „Красная звезда“ — та же история, „Музей под открытым небом“ не вызывает радости, а теперь ещё „Зелёный сквер“, который так и останется красивым на бумаге и в докладах», — написала она.

Ранее сообщалось, что на завершение реконструкции стадиона «Красная звезда» в Советске власти планировали направить 56 млн рублей. Финансирование реконструкции было предусмотрено в 2024 году. Общая стоимость контракта по этому объекту оценивалась в 286,6 млн. Работы тогда проводила строительная компания «АркСтоун», контракт с которой власти заключили в июне 2024 года. Как сообщали местные власти, к концу 2024 года было выполнено:

— устройство строительного городка, мест складирования материала, инструмента и оборудования,

— монтаж временных сетей электро- и водоснабжения, водоотведения,

— демонтажные работы в помещениях зрительской трибуны,

— основания под мачты освещения,

— основания волейбольного, баскетбольного и футбольного полей,

— устройство теплотрассы,

— устройство фундамента хозяйственного корпуса.

Договор с предыдущим подрядчиком расторгли в сентябре 2022 года, одной из причин стало неоднократное нарушение сроков.