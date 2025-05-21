Источник: после скандала на матче «Спартака» Дивинский не вернулся в «Наш дом»

Михаила Дивинского, вновь утвержденного в должности директора зеленоградского центра для детей-сирот «Наш дом» в октябре прошлого года, с февраля текущего года заменяет заместитель директора по учебно-воспитательной работе Надежда Обухова, ставшая и.о. директора. Дивинский же, по данным источников «Нового Калининграда», вернулся в Москву и в «Наш дом» не возвращался.

О причинах, по которым Михаил Дивинский оставил свою должность, «Новому Калининграду» сообщили сразу несколько источников. В частности, один источник уверяет, что в начале этого года бывший директор «Нашего Дома» уехал в Москву и не вернулся, так как «ему по решению суда назначили обязательные работы». Другой же источник уверяет, что «в Москве у Дивинского родился ребёнок, и жена не захотела переехать в Калининградскую область».

Отметим, что решение Хорошевского районного суда города Москвы в отношении Дивинского было вынесено ещё 19 декабря 2024 года. Судья назначил ему административное наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов «с отбыванием не более четырех часов в день с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок два года».

В решении также говорится, что 25 октября 2024 года, находясь на футбольном матче на стадионе «Юность», Дивинский «оскорблял других лиц, кричал оскорбительные высказывания, порочащие честь и достоинство, направленные на возбуждение ненависти и вражды». Защитник Дивинского заявлял, что его клиент отрицал «факт девиантного поведения со своей стороны в ходе мероприятия».

Таким образом, на футбольном матче, закончившемся составлением административного протокола, директор центра для детей-сирот «Наш дом» оказался уже через полторы недели после его утверждении в должности.

В октябре прошлого года Михаил Дивинский прошёл конкурсный отбор на должность директора социального учреждения, организованный министерством социальной политики Калининградской области. Об этом «Новому Калининграду» сообщал источник, знакомый с ситуацией.

Информация о вакансии появилась 30 августа на сайте правительства. В объявлении отмечалось, что право на участие в конкурсе имели специалисты с профильным образованием, а также с опытом работы на руководящей должности в системе соцзащиты, образования, здравоохранения, государственного и муниципального управления или миграционного законодательства не менее двух лет. Руководителю предложили ненормированный рабочий день и должностной оклад 49 884 рубля.

Руководителем центра «Наш дом» Дивинский стал в январе 2024 года. Отметим, что проблемы в «Нашем доме» возникли ещё до его прихода. Как утверждают источники «Нового Калининграда», серьёзные трудности в считавшемся образцовым учреждении возникли после того, как министерство социальной политики приняло решение перевести в Зеленоградск десять подростков из Гусева, многие из которых отличались девиантным поведением.

Дивинский является фанатом московского «Спартака». В 2020 году Тушинский суд Москвы запретил Михаилу Дивинскому посещать спортивные мероприятия в течение года. Тогда он был «заводящим» фанатской трибуны столичного футбольного клуба. Дивинского признали виновным в совершении административного правонарушения. Согласно материалам дела, во время футбольного матча «Спартак» — «Ахмат» 15 июля 2020 года Михаил Дивинский «выражался нецензурной бранью в адрес судейского корпуса и представителей РФС» в мегафон и «призывал зрителей футбольного матча к выкрикиванию речёвок, содержащих нецензурную лексику».

О его назначении зимой официально объявил калининградский сенатор Александр Шендерюк-Жидков в своём телеграм-канале. Он назвал Дивинского «прекрасным педагогом и воспитателем, много лет занимающимся детьми, в том числе и попавшими в сложную жизненную ситуацию». Политик также отметил, что новый руководитель детского центра является ветераном СВО, который служил в Херсоне.