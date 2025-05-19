Непонятная субстанция: жители массово жалуются на проблемы с горячей водой

В Калининграде набирает обороты проблема с непонятным осадком, который забивает водопроводные трубы и оборудование в котельных. Десятки калининградцев сообщили, что сталкиваются с отсутствием нормальной горячей воды, жильцам предлагают скидываться на ремонт систем водоподогрева и закупку новых приборов в многоквартирных домах.

Редакция «Нового Калининграда» получила большой отклик от горожан после публикации «Детей из чайников поливают: почему жители новостроек сидят без горячей воды» . Писать мы собирались о жителях новостройки на 500 квартир по ул. Батальной, 98, которые уже больше года не видят горячей воды нормальной температуры. Когда начали разбираться в проблеме, выяснилось, что в Калининграде она имеет серьезные масштабы. При нагреве воды в ряде котельных многоквартирных домов на теплообменниках (а это главное «действующее лицо» в системе водоподогрева) и в трубах образовывается осадок в виде хлопьев, слизи и т. д. Из-за этого горячая вода просто не доходит до квартир. Как утверждают представители управляющих компаний, с которыми удалось пообщаться нашим корреспондентам, в прежние годы они с таким не сталкивалась. В течение же последнего года проводить очистку оборудования приходится раз в две недели вместо двух раз в год, но и это дает лишь краткосрочный результат. Жалобы со стороны УК в ГП КО «Водоканал» (с 2019 года предприятие перешло из ведения Калининграда под областное управление) ничего не дали.

В «Водоканале» посоветовали как можно чаще чистить теплообменники. Аналогичную рекомендацию «управляйки» получили и на общем собрании в феврале, где присутствовало не только руководство «Водоканала», но и «Теплосетей».

Под публикацией «Нового Калининграда» в соцсети «ВКонтакте» горожане оставили десятки жалоб о том, что они уже больше года они вынуждены терпеть отсутствие горячей воды нормальной температуры.





Во многих из 182 комментариев указаны конкретные номера домов и названия улиц. «Аналогичная ситуация по адресу Калужская, 26 (Центральный р-н). С 28 апреля недостаточный напор воды (в какой-то момент вода просто перестает течь) и низкая температура горячей воды, — написала нам Лейла Гасимова. — Чаще всего чуть теплая, а потом и вовсе холодная. Обратились в УК — там сказали, что необходимы промывка теплонагревателя и замена датчика водонагрева».

В списке адресов, которые оставили читатели, — Товарная 17, Машиностроительная, 68-72, Киевская, 67, Судостроительная, 87-89, Левитана, 60, Московский проспект, 14-22, 16, 26 — 38, 78, Баграмяна, 4, Кошевого, 5, Мукомольная и многие другие. Предположительно, это улицы, для которых вода берется из Преголи.

«У нас нет горячей воды с пятницы, — пишет Екатерина Карпюк. — В УК отвечают „потерпите, пожалуйста“. Перебои начались с ноября, в январе ситуация резко ухудшилась. В управляющей компании говорят, что надо менять теплообменник и к тому же за наш счет. Написала заявку с требованием обосновать, почему мы должны производить замену за наш счет, жду ответа. Если проблема действительно носит массовый характер по всему городу, то почему платить за это должны мы? Тем более что теплообменник не вышел из строя. Что касается промывки, то УК выполняет ее не по первому требованию, Минконтроля и УК дают стандартную отписку, от которой вода в кране не теплеет».

«Литовский вал, 89А — уже несколько месяцев отмечаем такую же ситуацию! — вторит ей старшая по дому Надежда Абрамова. — Горячая вода условно горячая, а в последние недели просто холодная и со слабым напором. Управляйка чистит, но без толку. И да — теплообменнику хана, скидываемся на новый». Как уточнила Надежда, на общедомовом собрании УК озвучила сумму — 170 тыс. руб. «У нас небольшой 120-квартирный дом. Получается порядка 1500-1700 руб. с собственника (в зависимости от площади квартиры). Зафиксировали сумму в голосовательном бюллетени — будем надеяться, что сумма не поменяется. А сейчас сидим с мизерным напором воды — полетел насос. И уже 3-й рабочий день УК сражается с нашим насосом», — рассказала старшая по дому.

Жительница бывшего Балтрайона (сейчас Московского) Татьяна Петченкова заметила, что в теплопункте на ее улице, который относится не к УК, а к «Калининградтеплосети», сотрудники стали чаще проводить чистку оборудования и «ставят дополнительное оборудование. «Если раньше делали это раз в 3 месяца, то сейчас каждую неделю и чаще», — описала нам свои наблюдения жительница.

Как выяснилось из комментариев, в Калининграде уже есть дома, где из-за скопившейся накипи пришлось просто вырезать трубы и менять на новые. «Московский район, переулок Серпуховский, дом 2–12, шесть подъездов, 90 квартир. Дом построен в 70-х годах прошлого века. Ориентировочно три или четыре года назад был произведен капремонт системы горячего водоснабжения. Заменен на новый теплообменник и полностью заменены все трубопроводы горячего водоснабжения. „Радость“ наличия горячей воды продолжалась до февраля 2024 года. Давление падало, верхние этажи вообще оставались без горячей воды. Далее, как везде, жалобы, установка насоса, повышающего давление в системе, временное облегчение и снова прекращение горячего водоснабжения. В конце февраля этого года управляющая компания через собственников просит выделить 200 тысяч из Фонда капремонта на дополнительный теплообменник. 5 мая этого года была заменена часть практически новых труб горячего водоснабжения всего дома, они были полностью забиты накипью. Частично горячее водоснабжение восстановлено, частично (некоторые стояки) остаются забитыми, и в этих квартирах горячая вода то есть, то нет. То, что это временно, жильцы уже понимают. Накипь образуется очень быстро», — такое сообщение прислал Сергей Горшков.





Ситуацию также прокомментировал Валерий Борисов, председатель Общественного совета при минконтроля. Кстати, у него другая позиция по проблеме, нежели у регионального ведомства, совет при котором он возглавляет. «Ситуация с подачей в дома горячей воды крайне сложная, и УК здесь ни при чём! — написал он. — Мы направили соответствующее письмо в УМЧС КО, где проинформировали их о том, что в Московском районе может сложиться чрезвычайная ситуация, жители могут вообще остаться без горячей воды, если не изменится ситуация с подачей воды от ГП КО „Водоканал“. Также направили письмо в минстрой Калининградской области с просьбой провести рабочее совещание с участием заинтересованных сторон...Ждём ответа. Направлены письма и на имя губернатора, и в Совет Федерации и др.»

Борисов утверждает, что проблемы возникают не только у управляющих компаний, но также у муниципального предприятия «Калининградтеплосеть». «Позиция „Водоканала“ странная. В своих ответах предприятие пишет, как будто бы все показатели воды в рамках нормативных требований, но ситуация с горячей водой говорит, что это совсем не так», — отмечает глава общественного совета.

То, что «Калининградтеплосеть» также столкнулась с проблемами, признал и экс-руководитель предприятия, а ныне председатель комитета городского хозяйства администрации Калининграда Максим Федосеев. «Мы обратились к Черномазу (министр строительства и ЖКХ Калининградской области — прим. „Нового Калининграда“) с просьбой собрать совещание, потому что эту проблему решать надо. Дальше будет только хуже. Есть предположение: возможно, что-то в эту воду для обеззараживания стали добавлять, что при нагревании приносит такой эффект. Потому что такого мы раньше просто не встречали. Это не просто какая-то накипь, это непонятная субстанция», — сказал Федосеев на заседании комиссии горсовета по городскому хозяйству 22 мая. Проблему поднял депутат Дмитрий Коваленко, его обращение горсовет решил направить в правительство для организации дальнейшей совместной работы.

Фото предоставлено управляющей компанией



Корреспондентов «Нового Калининграда» в комментариях спросили, на каком основании именно жители должны собирать деньги на новый теплообменник, трубы и т.д. «Теплообменники — это оборудование, которое относится к общему имуществу многоквартирного дома в соответствии с Постановлением Правительства РФ от от 13.08.2006 N 491 „Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме“, — прокомментировала нам юрист одной из управляющих компаний. — А в силу статьи 210 Гражданского Кодекса РФ именно собственники жилых помещений несут бремя содержания принадлежащего им имущества».

«Новый Калининград» продолжит следить за ситуацией.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»