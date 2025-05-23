В «Планету Океан» прибыла первая партия пресноводных рыб (фото)

Фото: Музей Мирового океана

Для заселения в аквариумы «Планеты Океан» прибыла первая партия пресноводных рыб. Об этом сообщили в Музее Мирового океана.

«Сегодня Музей Мирового океана в пространствах нового экспозиционно-образовательного центра „Планета Океан“ принимает „делегацию“ пресноводных жителей самого жаркого континента планеты: протоптер мраморный, многопер Дельгеза, циприхромис, принцесса Бурунди, юлидохромис Дикфельда, нильский слоник, рыба-змея и другие гидробионты разместились в пространствах аквариумов нового корпуса», — говорится в сообщении.

Из Москвы вместе со специалистами компании «Аква Лого», которая является поставщиком гидробионтов для Музея Мирового океана, прибыли и обитатели рек Южной Америки: пиранья обыкновенная, скалярия гигантская, адонис, коридорас панда, тигровая платистома, лепоринус полосатый, панцирная щука и другие рыбы.

«Самыми нетерпеливыми „пассажирами“ оказались пираньи. В процессе перевозки они перегрызли транспортировочные пакеты и часть пути им пришлось пройти в менее комфортных условиях», — отметили в музее.

«Пиранья — хищная рыба. У неё острые и массивные зубы. Подобного рода казусы на практике случаются. Но нам повезло, путь в Калининградскую область был недолгим — все пираньи благополучно добрались до музея и сейчас проходят адаптацию в карантинных аквариумах», — прокомментировал главный ихтиолог Музея Мирового океана Юрий Тришкин.

Для транспортировки рыбы создаются специальные условия. Приезжает рыба в пакетах, наполненных на 1/3 водой и 2/3 воздухом, обогащённым кислородом. Пакет герметично закрывается и отправляется в термокороб с пенопластовыми вкладышами. После прибытия в пункт назначения рыбу не сразу выпускают в аквариум. Чтобы выровнять температуру воды, в которой прибыла рыба, её прямо в транспортировочных пакетах помещают в карантинный аквариум, через некоторое время в пакет добавляют понемногу аквариумной воды, а через ещё какое-то время полностью перемещают в карантинный аквариум, рассказали в ММО.

«Пока рыбы привыкают к новым условиям. Совсем скоро между ними начнётся процесс распределения территории и выяснения отношений. После прохождения карантина рыбы будут пересажены в видовые аквариумы», — рассказал Юрий Тришкин.

Перевозка гидробионтов из Москвы в Калининград по плану будет продолжаться до конца июня. До заселения в аквариумы рыбе необходимо пройти карантин и адаптацию. Сейчас специалисты ведут биозапуск каждого из 29 экспозиционных аквариумов, подтверждая стабильность биохимических показателей воды и их готовность к заселению.

«Экспозиционно-образовательный центр „Планета Океан“ ещё не открыт, — напомнили в ММО. — Мы обязательно сообщим дату открытия».

Новый корпус начали строить больше 10 лет назад, изначально планировали открыть его к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, однако строительство затягивалось, неоднократно менялись заказчики и подрядчики. С 2021 года заказчиком нового корпуса выступала подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик» (она же является заказчиков нового кампуса БФУ им. И.Канта). О том, что открытие «Планеты Океан» пройдет в несколько этапов, стало известно в феврале.