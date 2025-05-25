Владельцы мазурского шлюза № 5 пожаловались, что их развитию мешает статус объекта

Владельцы самого крупного в регионе шлюза на Мазурском канале пожаловались губернатору, что статус их объекта мешает им развиваться. Во время встречи с главой региона в посёлке Дружба Правдинского района в пятницу, 23 мая, экс-депутат облдумы Алексей Зиновьев, купивший шлюз № 5 вместе с компаньоном Андреем Мациевским, заявил, что региональные и муниципальные власти готовы оказывать им помощь, но мешают юридические формальности. Зиновьев пояснил, что их специфический объект не подходит ни под одну программу, из-за чего возникают сложности с получением субсидий.

«Буквально на днях нам предоставили юридический адрес „Мазурская, 5“, — сообщил Зиновьев. — Мы проработали и с минприроды, и с Фондом [поддержки предпринимательства Калининградской области]. Вроде бы, всё хорошо. Но имеется базовая проблема со статусом самого объекта. Это гидротехническое сооружение». Слова предпринимателя подтвердил и Кирилл Лило, возглавляющий региональный Центр поддержки предпринимательства.

«Нет аналогов такого объекта, — пояснил он. — Учитывая, что это гидротехническое сооружение, это влечёт дополнительные требования и риски, связанные с его содержанием и обслуживанием».

Алексей Зиновьев (слева) и Андрей Мациевский на встрече в губернатором. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Зиновьев попросил у губернатора помощи в пересмотре статуса объекта и переводе его в рекреацию и туризм. Он добавил, что на территории Калининградской области на Мазурском канале пять шлюзов (ещё пять находятся на территории Польши), но в нашем регионе в отличие от соседей судоходство в канале не поддерживается.

В развитие шлюза Зиновьев и Мациевский, по их словам, успели вложить пять миллионов рублей. Они открыли кафе и получили сертификат на канатную дорогу, трудоустроив на объект 10 человек.

Пользуясь случаем, Мациевский решил попросить и ещё об одном одолжении.

«У нас там земли рядом с шлюзом в аренде находятся. Можно ли изменить их статус, чтобы мы могли развиваться? — поинтересовался он. — Сейчас там огороды, а мы бы хотели ставить глэмпинги».

Губернатор в свою очередь обещать ничего не стал, напомнив, что зачастую земли сельхозназначения предпринимателями покупаются по небольшой цене, а потом переводятся под застройку и перепродаются без дополнительных инвестиций.

Обещаний по расчистке русла канала Беспрозванных также давать нет стал, пояснив, что «это недешёвое удовольствие».

«Я пока в приоритет ставлю социальные объекты для жителей, а потом уже для туристов», — заключил он. Правда, перед этим Беспрозванных дал своим подчинённым задание продумать отдельную программу по развитию бизнеса вдоль канала.

Уже после этой встречи шлюз посетил министр культуры и туризма Андрей Ермак, который написал в своём телеграм-канале, что предприниматели «из опасной заброшки сделали классный и ни на что не похожий туристический объект».

«Отличное кафе, зип-лайн, классные смотровые и даже новый почтовый адрес: Мазурская, 5 — всё, чтобы сделать поездку на уникальное гидротехническое сооружение максимально привлекательной», — написал он, рекламируя шлюз туристам.

Самый большой шлюз на Мазурском канале — Георгенфельде, расположенный у посёлка Озерки-Вольные Правдинского района, бывший президент Калининградской торгово-промышленной палаты Алексей Зиновьев приобрёл в январе прошлого года.

Зиновьев стал единственным участником аукциона и приобрёл сооружение за минимальную стоимость — 597 тыс. рублей. Начальную цену шлюза, согласно постановлению администрации Правдинского округа, определила частнопрактикующий оценщик Оксана Плотникова. При этом кадастровая стоимость объекта — более 3,2 млн рублей. В ноябре она составляла 3,6 млн. От комментариев по поводу планов на шлюз экс-депутат поначалу отказывался.

В октябре 2023 года администрация Правдинска провела торги на право аренды шлюза. Победителем аукциона стал предприниматель Андрей Мациевский, открывший летом 2021 года музей-кафе «Патефон» в Железнодорожном. Он арендовал сооружение на 49 лет за минимальную стоимость — 16882 рубля в месяц. Инвестор собирался обеспечить безопасность на объекте и оборудовать его «для любителей острых ощущений». Таким образом, сооружение было продано с обременением договора аренды.

Право собственности Правдинского муниципального округа на шлюз было зарегистрировано в ЕГРН 14 сентября 2023 года. Площадь объекта составляет 887,6 кв. метра.

В декабре 2022 года власти Правдинского района сообщали, что нашли потенциального инвестора, который заинтересовался шлюзом № 5.