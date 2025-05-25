Жителям Правдинска пообещали построить новый диагностический центр (фото)

Жителям Правдинска пообещали построить новый диагностический центр (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Жителям Правдинска пообещали построить новый диагностический центр. Такое решение губернатор Алексей Беспрозванных принял после посещения здания поликлиники, расположенной в доме № 20 по улице Кутузова.

«Я заехал посмотреть диагностический центр, в который вы ходите. Лично моё мнение: так не должно быть, — заявил глава региона во время встречи с жителями 23 мая. — Это не просто неудобно. Я уже дал поручение заменить флюорограф, потому что он достаточно старый. Сейчас мы вырабатываем решение по новому медучреждению. Я прошу Сергея Владимировича [Дмитриева] взять это на контроль».

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Губернатор добавил, что в первую очередь необходимо сделать ремонт в помещениях существующей поликлиники, а также параллельно подготовить предложения по отдельному зданию модульного типа, чтобы «сделать обслуживание более комфортным».

Ремонт исторического здания, в котором ещё до войны располагалась окружная больница Фридланда, по мнению Беспрозванных, обойдётся дороже строительства нового здания. О том, что властям муниципалитета нужно будет сделать с существующей поликлиникой после открытия модульного центра, губернатор уточнять не стал.

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