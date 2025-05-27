Жители Яблоневки выступили против станции перегрузки мусора

Жители пос. Яблоневка направили обращение губернатору Алексею Беспрозванных с просьбой отказаться от переноса станции перегрузки мусора с ул. Туруханской в их поселок. Как рассказали «Новому Калининграду» местные активисты, письмо подписали 257 жителей поселка, также собрано 40 подписей близлежащего посёлка Полевое (обращение имеется в распоряжении редакции).

«Соседние посёлки также начинают сбор подписей против этой станции. Ждём ответа губернатора и минприроды в социальных сетях», — сообщили местные жители.

В обращении говорится, что о планируемом переносе станции перегрузки ТКО с ул. Туруханской (г. Калининград) на земельный участок, расположенный примерно в. 900 м от жилой застройки пос. Яблоневка, жители узнали из СМИ и публичных выступлений министра природных ресурсов Оксаны Астаховой. «Мы выражаем обеспокоенность данным намерением и просим вас рассмотреть возможность исключения указанной площадки из перечня потенциальных точек размещения станции», — пишут жители. Они ссылаются на СанПиН 2.2.1/2.1.1.12033, в соответствии с которыми объекты по перегрузке и сортировке отходов мощностью свыше 40 тыс. т относятся к 1 классу опасности, минимальная санитарно-защитная зона составляет для них 1000 м. «Практика эксплуатации аналогичного объекта на ул. Туруханской демонстрирует распространение отрицательных факторов (запах грызуны, птица) на расстояние до 2-8 км», — обращают внимание жители Яблоневки.

По их словам, менее чем в километре от предлагаемой площадки расположена действующая общеобразовательная школа и частные домовладения, дополнительные нагрузки в виде запахов, фильтрационных стоков и роста перевозок ТКО «неминуемо ухудшат санитарно-эпидемиологическую обстановку, могут повлиять на здоровье жителей и стоимость жилья», — говорится в письме.

Инициаторы предлагают исключить земельный участок в пос. Яблоневка из перечня рассматриваемых для размещения станции перегрузки ТКО, поручить министерству природных ресурсов организовать государственную экологическую экспертизу проекта в случае выбора иной площадки, предусмотрев участие граждан в формате публичных слушаний. Также жители предлагают рассмотреть альтернативные промышленные площадки, удалённые от жилой застройки и способные обеспечить соблюдение нормативной санитарно-защитной зоны, а также «создать рабочую группу при правительстве области с участием представителей жителей, муниципалитета и контролирующих органов для общественного мониторинга реализации „мусорной“ реформы».

Напомним, на заседании комитета по бюджету Заксобрания Калининградской области на прошлой неделе министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова сообщила, что станцию перегрузки твердых коммунальных отходов на ул. Туруханской планируется закрыть, перенести ее в Яблоневку, где у собственника станции есть соответствующий земельный участок.

Ранее жители Калининграда пожаловались губернатору, что в тёплые дни от станции исходит резкий запах. По словам одной из калининградок, в домах поблизости невозможно открыть окна. Родители не могут выйти погулять с детьми, а чайки «уже ходят по парковке». Минприроды тогда со ссылкой на регионального оператора пояснило, что вопрос переноса объекта на другой земельный участок на данный момент прорабатывается.

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