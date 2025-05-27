Региональный минсельхоз намерен ввести режим ЧС из-за последствий заморозков

Министерство сельского хозяйства Калининградской области намерено ввести режим ЧС из-за возвратных майских заморозков, повлиявших на будущий урожай части сельхозпроизводителей. Как сообщил «Новому Калининграду» министр Артём Иванов, на сегодняшний день специалисты минсельхоза всё ещё определяют размеры нанесенного заморозками ущерба.

«В результате возвратных майских заморозков отмечают гибель части посевов озимого рапса и будущего урожая в садах и ягодниках, — пояснил Иванов. — Калининградские аграрии с подобными затяжными аномально низкими температурами в мае и их последствиями сталкиваются впервые за последние 20 лет. Больше всего пострадали Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский, Гвардейский, Краснознаменский и Черняховский округа».

Министр добавил, что специальная комиссия по определению точных размеров ущерба начнёт работу в хозяйствах после того, «как будет введен режим чрезвычайной ситуации».

«По итогам её работы правительство Калининградской области рассмотрит возможность оказания государственной поддержки хозяйствам, понесшим потери в результате данного бедствия», — добавил Иванов.

О том, что аграрии смогут получить помощь от регионального правительства, 19 мая сообщал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

«Наш минсельхоз зафиксировал больше 400 га пострадавших цветущих садов и ягодников, более 60% плодоносящих насаждений, также порядка 1,2 тыс. га рапса, — сообщил глава региона. — Для наших фермеров, сельхозпроизводителей, конечно же, большая беда. Обсудим ситуацию на ближайшей комиссии по ЧС. Поручил определить суммы ущерба и механизмы компенсации аграриям. Не оставим в беде!»