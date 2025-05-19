Беспрозванных поручил определить ущерб, нанесённый аграриям заморозками

Беспрозванных поручил определить ущерб, нанесённый аграриям заморозками
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Аграриям, чьи посевы и промышленные сады пострадали от ночных заморозков в конце апреля и начале мая, пообещали оказать помощь. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. По его словам, больше всего пострадали Багратионовский, Зеленоградский, Гурьевский, Гвардейский, Краснознаменский и Черняховский округа. 

«Наш минсельхоз зафиксировал больше 400 га пострадавших цветущих садов и ягодников, более 60% плодоносящих насаждений, также порядка 1,2 тыс. га рапса, — сообщил глава региона. — Для наших фермеров, сельхозпроизводителей, конечно же, большая беда. Обсудим ситуацию на ближайшей комиссии по ЧС. Поручил определить суммы ущерба и механизмы компенсации аграриям. Не оставим в беде!»

Губернатор отметил, что «такой аномальной погоды в период массового цветения не было последние 20 лет».

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что ряд аграриев региона пожаловался на раннее цветение и последовавшие за ним заморозки. В результате часть сельхозпроизводителей потеряло до 100% будущего урожая.

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