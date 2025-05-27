В регионе выросло число школьников, сдающих ЕГЭ по профильной математике

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В Калининградской области выросло число школьников, которые выбрали в качестве ЕГЭ математику профильного уровня. Как сообщила министр образования Светлана Трусенева на заседании правительства во вторник, в этом году профильную математику выбрали на 500 человек больше.

«Самые массовые экзамены проходят, один из них сегодня [27 мая] — это математика — профильная и базовая. Если говорить о выборе, то у нас серьезный прирост — почти на 500 ребят в этом году выбрало больше профильную математику. Это серьезный результат, и есть надежда, что те усилия, которые мы сегодня предпринимаем — выстраивание предпрофессионального образования, ориентированного на предприятия, в том числе инженерного профиля, подтверждаются выбором наших ребят», — сказала министр. Математику базового уровня сдают 2,5 тыс. школьников, профильного уровня — 2,3 тыс. человек.

Светлана Трусенева отметила, что в государственной итоговой аттестации в формате единого государственного экзамена принимают участие более пяти тысяч человек — 4,8 тыс. выпускников школ 2025 года, 520 выпускников прошлых лет. Министр отметила, что в этом году снизилось число выпускников в прошлых лет, которые решили сдавать ЕГЭ.

Министр напомнила, что у школьников будет возможность пересдать один из ЕГЭ — эти испытания будут проходить 3−4 июля. 4 июля будет датой завершения государственной итоговой аттестации для выпускников одиннадцатых классов.

Напомним, вручение аттестатов выпускникам одиннадцатых классов в 2025 году пройдет 27 июня (в пятницу).



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