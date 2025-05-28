Лукашенко поручил вырастить столько картофеля, чтобы хватило и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил вырастить столько картофеля, чтобы хватило и жителям республики, и россиянам. Об этом сообщил ТАСС.

«Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России. Надо помочь братьям россиянам. И потом, это же не благотворительность. Это и приличные деньги, приличные цены», — указал Лукашенко.