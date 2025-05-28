Лукашенко поручил вырастить столько картофеля, чтобы хватило и России

Лукашенко поручил вырастить столько картофеля, чтобы хватило и России
Фото: архив «Нового Калининграда»
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил вырастить столько картофеля, чтобы хватило и жителям республики, и россиянам. Об этом сообщил ТАСС.

«Очень много разговоров. Особенно после совещания у президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком плане? Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем. Надо вырастить столько, чтобы хватило нам и России. Надо помочь братьям россиянам. И потом, это же не благотворительность. Это и приличные деньги, приличные цены», — указал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что картофель в апреле стал самым подорожавшим продуктом в регионе, прибавив в цене 49,7%. Его стоимость в среднем составила 95,7 руб. за кг. На заседании правительства Калининградской области 27 мая губернатор предложил остановить вывоз картофеля из региона. Обращаясь к главе регионального минсельхоза Артёму Иванову, глава региона заявил, что «по овощной группе мы себя точно не обеспечиваем». При этом минсельхозе «Новому Калининграду» уточнили, что из Калининградской области сегодня вывозится не более 5% картофеля.

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