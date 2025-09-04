В Калининграде суд оставил под стражей адвоката Марию Бонцлер

Все новости по теме: Госизмена и шпионаж
В Калининграде суд оставил под стражей адвоката Марию Бонцлер

Калининградский областной суд оставил без изменения постановление Ленинградского районного суда от 24 июля о продлении срока содержания под стражей до 26 сентября 2025 года в отношении адвоката Марии Бонцлер, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ – сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2024 года член Калининградской областной коллегии адвокатов Бонцлер сотрудничала на конфиденциальной основе с представителем Службы безопасности недружественного государства. Она оказывала ему содействие в деятельности, направленной против безопасности РФ, предоставляя сведения о сотрудниках силового ведомства, которые становились ей известны в силу адвокатской деятельности.

Не согласившись с решением суда первой инстанции о продлении срока содержания Бонцлер под стражей, защитник обвиняемой подал жалобу в Калининградский областной суд. В свою очередь, суд, изучив доводы жалобы и поступившие материалы, выслушав мнения сторон, не нашел оснований для изменения или отмены постановления, которое вступило в законную силу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter