В Калининграде суд оставил под стражей адвоката Марию Бонцлер

Калининградский областной суд оставил без изменения постановление Ленинградского районного суда от 24 июля о продлении срока содержания под стражей до 26 сентября 2025 года в отношении адвоката Марии Бонцлер, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ – сотрудничество на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2024 года член Калининградской областной коллегии адвокатов Бонцлер сотрудничала на конфиденциальной основе с представителем Службы безопасности недружественного государства. Она оказывала ему содействие в деятельности, направленной против безопасности РФ, предоставляя сведения о сотрудниках силового ведомства, которые становились ей известны в силу адвокатской деятельности.

Не согласившись с решением суда первой инстанции о продлении срока содержания Бонцлер под стражей, защитник обвиняемой подал жалобу в Калининградский областной суд. В свою очередь, суд, изучив доводы жалобы и поступившие материалы, выслушав мнения сторон, не нашел оснований для изменения или отмены постановления, которое вступило в законную силу.