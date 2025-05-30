В правительстве сообщили, какой будет этажность ЖК напротив «Фридландских ворот»

Продолжение ЖК «Фридланд», которое компания «Спецстрой» Александра Качановича намерена возвести на месте снесённого ТЦ «Калининский» (он находился в стенах довоенных зданий, которые ранее использовались кёнигсбергским артиллерийским полком), будет семиэтажным. Об этом «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

В комментарии, который направило министерство градостроительной политики Калининградской области, уточняется, что на земельном участке с кадастровым номером 39:15:140421:327 по ул. Дзержинского компания «Спецстрой» планирует построить многоквартирные дома.

«В соответствии с проектной документацией предусматривается строительство двух зданий с 7 надземными этажами общей площадью 12 184,5 кв.м и 22 387,4 кв.м, — уточняется в комментарии. — Первый этаж домов является нежилым и предназначен для размещения нежилых помещений общественного назначения общей площадью 3 442,6 кв.м (офисы, магазины). Под каждым из домов расположены встроенные подземные автостоянки на 42 места для дома № 1 и 63 места для дома № 2. В доме № 1 запроектировано 126 квартир жилой площадью 5 721,9 кв.м, в доме № 2 запроектировано 298 квартир жилой площадью 11 765,0 кв.м».

В министерстве также уточнили, что согласование схемы дорожного движения около строящихся объектов и социальные обязательства застройщика по организации дорожного движения «не являются предметом рассмотрения при выдаче разрешения на строительство и к компетенции министерства не относятся».

Напомним, что в начале текущей недели в администрации Калининграда «Новому Калининграду» заявили, что не знают, какими будут технико-экономические показатели планируемой застройки напротив музея «Фридландские ворота».

Первый замглавы администрации Игорь Шлыков в ответе на запрос сообщил, что полномочия по выдаче разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию осуществляет министерство градостроительной политики Калининградской области, из-за чего «технико-экономические показатели планируемой застройки в комитет городского развития и цифровизации не предоставлялись».

Как ранее утверждал источник «Нового Калининграда», специализированный застройщик «Спецстрой» намерен возвести на месте бывшего ТЦ «Калининский» на перекрестке Аллеи Смелых и Дзержинского новый жилой комплекс, который станет продолжением ЖК «Фридланд», построенного напротив парка «Южный». ЖК «Фридланд», также возвели на месте довоенных зданий, которые ранее использовались кёнигсбергским артиллерийским полком.

В компании «Спецстрой» от комментариев отказались. В правительстве области взяли отсрочку на предоставление информации о том, сколько домов какой этажности планируется возвести на перекрестке Дзержинского и Аллеи Смелых, как будет осуществляться транспортное сообщение в этом районе, согласился ли застройщик на выполнение социальных обязательств и каких.

ТЦ «Калининский» был закрыт в прошлом году. В этом начался снос построек на его территории.