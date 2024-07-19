За псевдоисторическим забором: как выглядит ЖК напротив равелина «Фридланд» (фото)

С начала сноса исторических казарм на проспекте Калинина, образовывавших до 2019 года общий архитектурный ансамбль с укреплениями равелинов Фридланд и Хаберберг, прошло пять лет. Сегодня на этом месте стоит жилой комплекс «Фридланд» с ценами на квартиры от 10,8 млн рублей. Застройщик позиционирует новое жилье как «сочетание истории с яркой современной архитектурой», при этом от истории он оставил лишь незначительный фрагмент старого здания. При этом Александр Качанович (согласно данным Дом.РФ, ЖК «Фридланд» построила компания «СЗ Спецстрой», учредителем которой является Александр Качанович) не согласен, что исторического осталось мало. После того, как «Новый Калининград» попросил Качановича прокомментировать снос исторических построек, он дал понять, что все не так плохо, как кажется.



«Отправьте еще раз фотографа, пусть он походит, посмотрит и внимательно сфотографирует. Уверен, вы найдете для себя много интересного. Больше ничего сказать не могу», — заявил он.

Стоит отметить, что большая часть «исторической» постройки, окружающей жилой комплекс, была пересобрана заново и превратилась в кирпичный забор с арками. Сносить не стали лишь часть казарм, зажатую между ЖК и ТЦ «Калининский». К слову, торговый комплекс на сегодняшний день находится в состоянии сноса. Сам Качанович пояснил, что отношения к новому демонтажу не имеет.

Напомним, что в сентябре 2021 года стало известно, что областная служба охраны объектов культурного наследия отказалась присваивать зданиям немецких казарм на проспекте Калинина статус памятников, так как не посчитала их выдающимися образцами довоенной архитектуры.

«Казармы не стали ставить на учет как объект культурного наследия, хотя такая инициатива была, — пояснял тогда руководитель Службы Евгений Маслов. — Я объясню почему. Простите, несмотря на то, что по времени создания им больше 40 лет, этому критерию соответствует, несмотря на то, что отдельные элементы красивые, но когда посмотрели — частично оно и без фундамента... ну, в общем, далеко не выдающийся образец технической архитектуры довоенного периода».

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Он также положительно отозывался о проекте застройки территории, которую представила компания Качановича. «Надо сказать слова благодарности в адрес застройщиков, которые в своем проекте смогли интегрировать элементы разбираемых казарм в многоквартирный дом. Там такая красивая галерея, причем не новодельная, а собираются сохранить то, что осталось от этих казарм. Вы знаете, не самый плохой вариант при решении проблемы застройки какой-либо территории в нашем городе», — отметил глава службы охраны памятников.

В июне 2019 года, начался снос довоенных зданий на перекрёстке улицы Октябрьской и проспекта Калинина. Ранее они использовались кёнигсбергским артиллерийским полком, в послевоенное время здесь располагались склады и магазины. Позже губернатор Антон Алиханов поручил приостановить снос, однако строительная техника продолжила работать. К тому моменту от комплекса остались башня и часть фасада. В областном правительстве заявили, что при сносе построек на проспекте Калинина выявлены нарушения.