Власти Мамоново: готовность ФОКа составляет 80% (фото)

В Мамоновском округе продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Его общий процент готовности составляет порядка 80%. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Сейчас выполнен монтаж внутренних перегородок и штукатурные работы, а также установлены тепловой пункт и водомерный узел. Кроме того, на объекте ведутся отделочные и электромонтажные работы и монтаж системы отопления. Параллельно началось благоустройство прилегающей территории. «Работы по прокладке коммуникаций к физкультурно-оздоровительному комплексу еще продолжаются. После их завершения территорию приведут в порядок», — пообещала администрация.

Ранее стало известно, что региональные власти выделили Мамоново субсидию в размере 2,4 млн рублей для подготовки участка под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В конце сентября его проект прошел экспертизу. В октябре 2023 года компания «Адорабелла», зарегистрированная в калининградском офшоре, получила разрешение на его строительство. Оно должно было действовать до 25 мая 2025 года.