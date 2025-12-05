В Мамоново достроили физкультурно-оздоровительный комплекс

В Мамоново закончили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

ФОК включает универсальный спортивный зал размером 42,5×25,5 м, тренажерный и танцевальный залы, залы для бокса и спортивной борьбы, а также медкабинет, административно-бытовые и технические помещения. Как отмечается в сообщении, заключение о соответствии построенного объекта и разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса уже получены. ФОК планируют открыть весной следующего года.