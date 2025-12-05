В Мамоново достроили физкультурно-оздоровительный комплекс

В Мамоново достроили физкультурно-оздоровительный комплекс
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
В Мамоново закончили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

ФОК включает универсальный спортивный зал размером 42,5×25,5 м, тренажерный и танцевальный залы, залы для бокса и спортивной борьбы, а также медкабинет, административно-бытовые и технические помещения. Как отмечается в сообщении, заключение о соответствии построенного объекта и разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса уже получены. ФОК планируют открыть весной следующего года.

Ранее стало известно, что региональные власти выделили Мамоново субсидию в размере 2,4 млн рублей для подготовки участка под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В конце сентября его проект прошел экспертизу. В октябре 2023 года компания «Адорабелла», зарегистрированная в калининградском офшоре, получила разрешение на его строительство. Оно должно было действовать до 25 мая 2025 года. 30 же мая стало известно, что готовность объекта составляет 80%.
