Власти Балтийска намерены ограничить скорость электросамокатов в городе

Руководство администрации Балтийского округа выступило за ограничение скорости электросамокатов в городе. Мера направлена на снижение детского травматизма. Информация об этом размещена в телеграм-канале администрации муниципалитета.

Компания «ЮрентБайк» три недели назад расположила в Балтийске около 80-ти электросамокатов. За это время в городе произошло два случая детского травматизма. Так, 23 мая 3-летний мальчик получил сотрясение головного мозга из-за наезда несовершеннолетних самокатчиков, а 31 мая 12-летний подросток не справился с управлением и получил перелом ноги.

Отмечается, что многие жители жалуются на самокатчиков, которые мешают движению пешеходов. Как заверили представители кикшеринговой компании, пользоваться самокатом могут только совершеннолетние, а скорость средства индивидуальной мобильности не превышает 15 км/ч. Однако, как отмечают власти муниципалитета и госорганы, на практике скоростной режим в Балтийске значительно превышен, и зачастую самокатами управляют дети.

Врио главы администрации Ольга Матасова, руководитель отделения полиции Балтийского округа Виталий Тюрин и инспектор ГИБДД Наталья Газоненко выдвинули для московской компании требование «до конца недели оформить рабочее соглашение и предоставить необходимые документы, чего не было сделано ранее». «Чтобы не допустить роста детского травматизма, руководители муниципалитета отметили, что пользование услугой будет под тщательным контролем всех структур округа», — следует из сообщения властей.

Отметим, что власти Балтийска планировали ограничить движение на электросамокатах на улицах города год назад. Тогда администрация округа предложила жителям города принять участие в опросе по определению улиц, где необходимо ввести ограничения.