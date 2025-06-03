На ремонт перекрёстка улиц Невского и Дадаева в Калининграде выделили 15 млн руб.

На ремонт перекрёстка улиц Невского и Дадаева в Калининграде выделили 15 млн руб.
Изображение: скриншот сервиса «Яндекс. Карты»
Все новости по теме: Строительство, ремонт дорог и тротуаров

На капитальный ремонт перекрёстка улиц Невского и Старшины Дадаева в Калининграде выделили 15 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте регионального «Центра торгов».

Заказчиком работ является МКУ ГДСР. Финансирование капремонта предусмотрено в течение 2025 года. Как сообщила газета «Гражданин» в своём телеграм-канале, «подрядчик перенесёт пешеходный переход чуть ближе к площади Василевского, расширит выезд с улицы Старш. Дадаева и подключит светофор. Также изменят схему движения на парковке у банка». На момент публикации новости дата начала подачи заявок для участия в аукционе неизвестна.

Сейчас капитальный ремонт идёт на самой улице Старшины Дадаева. Работы выполняет компания «Мосинжиниринг» за 28,9 млн рублей. Контракт необходимо исполнить до 20 июля. На время ремонта на улице поменяли маршрут микроавтобуса № 64. Жители частных домов получили уведомления от комитета муниципального контроля, предупреждающие о сносе ограждений. Власти рекомендовали перенести заборы за «границы красных линий».

Накануне стало известно, что на строительство первого этапа улицы Благовещенской в Калининграде выделили более 200 млн рублей. Финансирование рассчитано на два года. В 2025-м на работы направят 88,2 млн рублей, а в 2026-м — 133,6 млн рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter