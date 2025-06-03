На ремонт перекрёстка улиц Невского и Дадаева в Калининграде выделили 15 млн руб.

На капитальный ремонт перекрёстка улиц Невского и Старшины Дадаева в Калининграде выделили 15 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте регионального «Центра торгов».

Заказчиком работ является МКУ ГДСР. Финансирование капремонта предусмотрено в течение 2025 года. Как сообщила газета «Гражданин» в своём телеграм-канале, «подрядчик перенесёт пешеходный переход чуть ближе к площади Василевского, расширит выезд с улицы Старш. Дадаева и подключит светофор. Также изменят схему движения на парковке у банка». На момент публикации новости дата начала подачи заявок для участия в аукционе неизвестна.

Сейчас капитальный ремонт идёт на самой улице Старшины Дадаева. Работы выполняет компания «Мосинжиниринг» за 28,9 млн рублей. Контракт необходимо исполнить до 20 июля. На время ремонта на улице поменяли маршрут микроавтобуса № 64. Жители частных домов получили уведомления от комитета муниципального контроля, предупреждающие о сносе ограждений. Власти рекомендовали перенести заборы за «границы красных линий».