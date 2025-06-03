Реконструкцию променада в Светлогорске планируют завершить в августе-сентябре

В Светлогорске планируют завершить все работы по реконструкции променада и открыть набережную для посещения в августе-сентябре. Об этом сообщила «Балтберегозащита» в комментариях в своей группе «ВКонтакте».
«Работы по реконструкции набережной в Светлогорске ведутся. Сейчас на объекте строители завершают устройство плит перекрытия под колоннами», — добавляет учреждение.Напомним, что в сентябре 2023 года был завершён демонтаж всей эстакадной части променада. В ноябре объем выполненных работ составлял 40%, в феврале — 47%. Реконструкцию набережной планировали закончить к концу 2024 года. В начале июля 2024-го «Балтберегозащита» сообщала о готовности променада на 54%. В декабре стало известно, что подрядчику, занимающемуся реконструкцией старого променада, осталось выполнить около 30% работ.