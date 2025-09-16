Для достройки променада в Светлогорске планируют вести претензионную работу

Для завершения реконструкции променада в Светлогорске ГБУ «Балтберегозащита» планирует вести претензионную работу. Об этом сообщил глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

От одного из посетителей страницы к эфиру поступил вопрос: «Интересует, когда достроят променад теперь».

Не вдаваясь в подробности, сити-менеджер дал следующий ответ: «Вы знаете, что бюджетные деньги требуют определённого порядка. В рамках закона будет вестись „Балтберегозащитой“ претензионная работа необходимая. И будем надеяться, что в ближайшее время эти работы, такие нужные для города, будут завершены. В любом случае, этот вопрос будет на контроле, и „Балтберегозащита“ будет нас информировать о проводимых действиях».

Контракт на реконструкцию старого променада в Светлогорске стоимостью почти 1,5 млрд руб. областные власти заключили 23 июня 2022 года с компанией из Санкт-Петербурга «Геоизол». Позже стоимость работ выросла до 2,1 млрд. Проект предусматривает реконструкцию участка променада от нижней площадки канатной дороги до центральной лестницы к морю, заканчивающейся у солнечных часов.

В сентябре 2023 года был завершён демонтаж всей эстакадной части променада. В ноябре объём выполненных работ составлял 40%, в феврале 2024 года — 47%, в июле — 54%, в декабре — 70%. В июне 2024 года на променад в Светлогорске вернули Солнечные часы «Зодиак».

Реконструкцию набережной изначально планировали закончить к концу 2024 года. В настоящее время на портале госзакупок указан срок исполнения контракта — 30 апреля 2025 года.