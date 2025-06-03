Окончание строительства велодорожки на Куршской косе снова перенесли. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в национальном парке.
«Строительство „Куршского велотракта“ должно закончиться в августе текущего года. Но до ввода в эксплуатацию потребуется принять работу. Будут замечания — их нужно будет устранять. <...> В настоящий момент объект построен на 80%», — сообщили в нацпарке.Строительство велодорожки «Куршский велотракт» началось в сентябре 2022 года. Изначально объект планировали завершить до конца 2023-го, однако сроки сдачи неоднократно переносили. В январе Калина заявлял, что велодорожку планировали достроить к апрелю, «если будет такая погода». В марте он же заявил, что ввод в эксплуатацию планируется в июне 2025-го. Подрядчиком выступает «Проектно-строительная компания Луч» из Москвы. Организация выиграла торги, снизив стоимость контракта с 408,7 до 402,5 млн рублей. Общая протяженность объекта должна составить 44 километра (от КПП до поселка Морское).