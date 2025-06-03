Окончание строительства велодорожки на Куршской косе снова перенесли. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в национальном парке.

«Строительство „Куршского велотракта“ должно закончиться в августе текущего года. Но до ввода в эксплуатацию потребуется принять работу. Будут замечания — их нужно будет устранять. <...> В настоящий момент объект построен на 80%», — сообщили в нацпарке.