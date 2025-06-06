Горвласти заказали шесть трамвайных павильонов на ул. 9 апреля за 22,3 млн руб.

Городские власти заказали шесть трамвайных павильонов на улицу 9 апреля за 22,3 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Павильоны заказываются для трёх остановок, которые находятся на так называемой «трамвайной выделенке»: «9 апреля», «Областная больница», «Историко-художественный музей». Их установят с каждой стороны остановочного пункта. Для них также планируется оборудование приподнятой на 23 см платформы.

Павильоны будут 2,6 м в высоту, 8,5 м в длину и глубиной 1,6 м. Стенки и крышка будут выполнены из тонированного закалённого стекла толщиной в 8 мм с антивандальным покрытием. Сиденья установят из древесно-полимерного материала. Рядом с остановочным павильоном подразумеваются также и урны.

Заказчиком работ выступает МКУ ГДСР. Их необходимо завершить в течение 120 дней с даты подписания контракта. Начальная цена лота — 22,3 млн рублей. Подрядчика планируется определить 19 июня.

О том, что в Калининграде в течение 2025 года появятся первые трамвайные остановочные павильоны, стало известно в январе. Эскиз тогда обещали продемонстрировать «в ближайшее время». Средства на приобретение павильонов на улицу 9 апреля выделили в конце мая.