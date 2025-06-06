Глава фонда культуры: с «Золотого Якоря» в Балтийске сняли доску Бродского (фото)

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Со здания гостиницы «Золотой Якорь» в Балтийске сняли мемориальную доску поэта Иосифа Бродского. Об этом в интервью «Новому Калининграду» рассказала председатель Калининградского регионального общественного фонда культуры Нина Перетяка (интервью выйдет в понедельник).

Она уточнила, что приезжала в Балтийск 24 мая, в день 85-летия поэта, чтобы возложить цветы к памятной доске, и не обнаружила ее на стене гостиницы. «Здание было в лесах, шел ремонт. Цветы я возложила, но тревога осталась. Вернут ли доску на место?» — рассказала Нина Перетяка.

В администрации Балтийского городского округа корреспонденту «Нового Калининграда» пояснили, что в настоящее время здание «Золотого Якоря» ремонтируют, а по окончании работ мемориальная доска Бродского вернется на прежнее место. Информацию подтвердила и директор гостиницы Инга Глаголева. Она уточнила, что в настоящее время работы на объекте уже близятся к завершению, гостиница откроется до конца июля.

Как добавила Глаголева, в следующем году планируется посвятить Бродскому целое крыло здания «Золотого Якоря», оформив его так, чтобы внутренние помещения напоминали о поэте.

Напомним, осенью 1963 года поэт Бродский приезжал в Балтийск в качестве внештатного корреспондента журнала «Костер». В итоге, кроме заметки о местной юношеской команде пловцов, им было написано стихотворение «Отрывок» с упоминанием «ганзейской гостиницы «Якорь». Мемориальная доска Нобелевскому лауреату по литературе была установлена на стене гостиницы «Золотой Якорь» в Балтийске 24 мая 2005 года, в день его 65-летия.

Отметим, что здание гостиницы является объектом  культурного наследия муниципального значения. Кроме Бродского, там останавливалось немало известных людей — в частности, космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев, народные артисты Николай Крючков, Михаил Жаров, Людмила Чурсина, Владимир Меньшов.

Фото Нины Перетяки

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