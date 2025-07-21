В Балтийске на гостиницу «Золотой якорь» вернули доску Бродского

На фасаде гостиницы «Золотой Якорь» в Балтийске вновь появилась доска поэту Иосифу Бродскому, сообщает корреспондент «Нового Калининграда», побывавший в Балтийске.

Ремонт гостиницы в настоящее время продолжается, но мемориальную доску уже установили на фасаде.

Напомним, доска нобелевскому лауреату по литературе исчезла со стены здания гостиницы «Золотой якорь» в мае. Об этом сообщила глава регионального общественного фонда культуры Нина Перетяка. Она рассказала, что приехала в Балтийск 24 мая, в день 85-летия поэта, чтобы возложить цветы к памятной доске и не обнаружила ее на стене гостиницы.

В администрации Балтийского округа корреспонденту «Нового Калининграда» пояснили, что здание «Золотого якоря» ремонтировалось, а по окончании работ мемориальная доска Бродского вернется на прежнее место. Информацию подтвердила и директор гостиницы Инга Глаголева.

Осенью 1963 года Иосиф Бродский приезжал в Балтийск в качестве внештатного корреспондента журнала «Костер», для которого написал заметку о местной юношеской команде пловцов. По итогам поездки в Балтийск Бродский написал стихотворение «Отрывок» с упоминанием «ганзейской гостиницы «Якорь».