Светлана Соколова: зоопарк не согласовывал проект реконструкции бывшей «Солянки»

Калининградский зоопарк не согласовывал проект реконструкции бывшего кафе «Солянка». Учреждение согласовало лишь установку ограждений на своей территории на период ремонта. Об этом сообщила директор зоосада Светлана Соколова.

Ранее руководитель «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых сообщил «Новому Калининграду», что компания получила все согласования от городской администрации и от руководства зоопарка. «Этот объект мне дался очень тяжело. За два года согласований мы замок Тапиау успели восстановить. Разрешение мы получали у первого заместителя главы администрации города Игоря Шлыкова, после чего все документы представили руководству зоопарка. Согласование от зоопарка мы получили далеко не сразу, по всё-таки получили. Нам всё подписали, делаем: устанавливаем ограждения, делаем аккуратный демонтаж каких-то конструкций и потихоньку вывозим их», — рассказал он.

Как следует из письма зоопарка в «Строймонтажсервис», имеющегося в распоряжении редакции, учреждение согласовало установку ограждения в соответствии с предоставленным стройгенпланом. «Установка ограждения допускается на период проведения фасадных работ, который установлен до 15 сентября 2025 года включительно», — следует из документа. О согласовании проекта реконструкции в письме не говорится.

Напомним, что в Калининграде началась реконструкция бывшего кафе «Солянка» на входе в зоопарк со стороны проспекта Мира. Автором выступил Артур Сарниц, а собственником здания является компания «Реал Эстейт», выкупленная в начале 2022 года владельцем марципановой фабрики Pomatti Михаилом Поповым. Закончить все работы подрядчик рассчитывает в сентябре этого года. Концепция собственника, как уверяет Щербатых, осталась без изменений. Кроме того, он отметил, что архитектор «сделал всё», чтобы оба здания снова выглядели как единый комплекс.

Учредителем компании «Реал Эстейт», в собственности которой находится здание кафе у входа в зоопарк (оно является объектом культурного наследия), глава марципановой фабрики Pomatti Михаил Попов стал в январе 2022 года (тогда же в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие изменения). Кафе «Солянка» выставили на продажу летом 2021 года. В объявлении была указана цена 98 млн рублей. На февраль 2022 года директором «Солянки» по-прежнему числился экс-депутат облдумы Витаутас Лопата.