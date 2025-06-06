Бывшую «Солянку» у входа в зоопарк начали ремонтировать после двух лет переговоров (фото)

В Калининграде спустя два года переговоров с руководством зоопарка и городскими властями началась реконструкция бывшего кафе «Солянка» на входе в зоопарк со стороны проспекта Мира. О том, как будет выглядеть здание после реконструкции и что в нём появится, «Новому Калининграду» рассказал руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, осуществляющий на объекте авторский надзор и выступающий там как подрядчик.

Щербатых пояснил, что автором проекта реконструкции выступил его компаньон Артур Сарниц, а собственником здания является компания «Реал Эстейт», выкупленная в начале 2022 года владельцем марципановой фабрики Pomatti Михаилом Поповым.

«Да, все согласования мы получили, все экспертизы прошли и получили разрешение, — сообщил Щербатых. — Этот объект мне дался очень тяжело. За два года согласований мы замок Тапиау успели восстановить. Разрешение мы получали у первого заместителя главы администрации города Игоря Шлыкова, после чего все документы представили руководству зоопарка. Согласование от зоопарка мы получили далеко не сразу, по всё-таки получили. Нам всё подписали, делаем: устанавливаем ограждения, делаем аккуратный демонтаж каких-то конструкций и потихоньку вывозим их».

Закончить все работы подрядчик рассчитывает в сентябре этого года. Концепция собственника, как уверяет Щербатых, осталась без изменений.

«Там будет кафе, также собственник выделит небольшой кусочек для продуктового ритейла: марципана, шоколада и каких-то подарочных наборов. Назначение за два года не изменилось», — уточнил подрядчик.

Фото: Иван Марков / «Новый Калининград»

Валерий Щербатых также добавил, что сейчас бывшая «Солянка» внешне немного отличается от левого крыла входной группы в зоопарк. Архитектор Артур Сарниц, по его словам, сделал всё, чтобы оба здания снова выглядели как единый комплекс.

«Согласно проекту, у нас демонтируется плитка, которая сейчас немного выделяется из общего, так сказать, колорита, — продолжил он. — На место плитки будем наносить штукатурный слой, поверхность будет гладкой. Служба охраны памятников также требовала, чтобы всё было одинаково».

Тем не менее одинаковыми здания всё равно не будут, так как стеклянную пристройку собственник убирать не собирается.

«Заказчик купил это как объект недвижимости. Да, многие предлагали убрать пристройку, но дело в том, что тогда не строится бизнес: не хватит ни площади, ни места для посадки», — заключил Валерий Щербатых.

Напомним, что учредителем компании «Реал Эстейт», в собственности которой находится здание кафе у входа в Калининградский зоопарк (оно является объектом культурного наследия), глава марципановой фабрики Pomatti Михаил Попов стал в январе 2022 года (тогда же в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие изменения). Кафе «Солянка» выставили на продажу летом 2021 года. В объявлении была указана цена 98 млн рублей. На февраль 2022 года директором «Солянки» по-прежнему числился экс-депутат облдумы Витаутас Лопата.

Ранее Попов открыл музей марципана в Бранденбургских воротах и музей почтовых открыток в Доме смотрителя Высокого моста. Весной текущего года стало известно о приобретении Поповым здания Астрономического бастиона.