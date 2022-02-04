«Торговый центр в миниатюре»: почему вновь возник конфликт из-за входа в зоопарк (фото)

Вход в Калининградский зоопарк (вернее, его правое крыло) этим летом ждут значительные перемены. Новый собственник бывшего кафе «Солянка» накануне демонтировал стеклянную пристройку к объекту. До сентября текущего года он намерен закончить реконструкцию и открыть кафе с магазином по продаже марципана. Однако обновление объекта уже вызвало противодействие со стороны самого зоопарка. Что смущает его руководство, предлагалась ли зоопарком альтернатива, и как проходил процесс согласования, выяснял «Новый Калининград».

Здания с правой и левой стороны от входа в зоопарк исторически принадлежали учреждению, рассказывала директор зоопарка Светлана Соколова. В советское время их передали тресту столовых, а в 1990-е продали в частные руки. Таким образом зоопарк лишился парадного входа, а новые собственники открыли в зданиях объекты общепита. С правой стороны от входа долгие годы работало кафе «Солянка», владельцем которого был экс-депутат областной Думы Витаутас Лопата. В 2021 году здание выставили на продажу, на сайте «Авито» была указана цена в 98 млн рублей. Калининградский зоопарк хотел бы вернуть себе здание «Солянки», рассказывала директор учреждения Светлана Соколова: «Я могу об этом только мечтать. У нас нет таких денег, и взять кредит мы тоже не сможем».

В начале 2022 года новым собственником здания стала компания «Реал Эстейт» владельца марципановой фабрики Pomatti Михаила Попова.

Реконструкция бывшего кафе стартовала в начале июня 2025 года после длительных переговоров с руководством зоопарка и городскими властями. О том, как будет выглядеть здание после реконструкции и что в нём появится, «Новому Калининграду» ранее рассказал руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, осуществляющий на объекте авторский надзор и выступающий там как подрядчик. Щербатых также пояснил, что автором проекта реконструкции выступил его компаньон Артур Сарниц.

После публикации директор зоопарка Светлана Соколова заявила, что проект реконструкции объекта культурного наследия с зоопарком никто не согласовывал. Позднее она сообщила «Новому Калининграду», что всегда выступала за то, что «внешний облик объекта должен быть историческим».

«Если же во внешний облик памятника возможно внесение изменений (хотя у меня до сих пор есть вопрос, каким образом была оформлена эта злополучная пристройка и насколько этот процесс был законным), то они должны быть гармоничными и затрагивать оба здания и сам вход в зоопарк, — пояснила Соколова. — Если все три пользователя объектов входа в зоопарк (сам зоопарк, а также бизнесмены Байрам Агакишиев и Михаил Попов, которым принадлежат соответственно левое и правое крыло входа — прим. „Нового Калининграда“) оказались заложниками этой ситуации, то самым правильным было бы сесть за стол переговоров и разработать единую концепцию переоформления входа в зоопарк и внешнего облика самих зданий. Какая бы ни была новая пристройка к этому зданию, она разрушит эффект единства оформления входа в зоопарк».

На вопрос, «была ли альтернатива», более подробный комментарий «Новому Калининграду» дал архитектор Вячеслав Генне, подготовивший ранее по заказу зоопарка эскизный проект реконструкции входа. Он отметил, что вход в зоопарк — это парный элемент градостроительного ансамбля, и поэтому беспокойство вызывает, что левое и правое здание рассматриваются раздельно.

«Я удивился, когда узнал, что проект правой части входа прошёл отдельную государственную культурологическую и историко-культурную экспертизу, — сообщил Генне. — Это всё равно, что правую ногу рассматривать отдельно от левой. Когда появился новый собственник, я лелеял надежду, что мы сможем, наконец, сделать некую корректировку. Тому „тюнингу“ правого крыла входа в зоопарк, наверное, лет 30, но хотелось бы напомнить, что Калининградский зоопарк — это вообще-то очень крутой региональный бренд. Там шикарная коллекция и историческая структура. Предметом охраны этого объекта культурного наследия является панорама чётной стороны».

Генне заметил, что инвестор «не просто так купил этот объект», так как он находится на «очень хорошо сформированном потоке».

«Государство в лице города десятилетиями вкладывало деньги, чтобы организовать этот поток, — продолжил он. — Буквально 10−15 лет назад посещаемость в зоопарке была около 200 тысяч человек в год, в прошлом году они немного не дотянули до 700 тысяч посещений. Это очень хороший трафик».

Говоря об истории объекта, Вячеслав Генне напомнил, что архитектором входа в зоопарк выступил Зигфрид Зассник.

«Это была очень лаконичная композиция, в ней преобладали горизонтальные членения, очевидные полосы по фасаду, — сообщил архитектор. — Потом в 1950-е годы, когда преображался проспект Мира, потребовалась реконструкция, и выполнялась она в стилистике сталинского классицизма. Именно тогда в центре, между входными крыльями, появились кассы , которые сейчас просто пустые стоят и служат подставками под скульптуры львов. Потом наступили 90-е, и этот ансамбль стал предметом не очень качественной приватизации. Его разделили на части, и правую сторону облицевали каким-то странным белым кирпичом. Так появился первый сбой симметрии. А сейчас мы видим, какой у собственника план. Стеклянная витрина, которой горожане были недовольны, уже превращается в капитальный образ, и говорить о симметрии, какой-то ансамблевости вообще, к сожалению, не приходится».

Оба крыла входа в зоопарк, по мнению Генне, «должны рассматриваться в комплексе, даже если у них разные собственники». Понимали это, как уверяет архитектор, и региональные власти. Дмитрий Кусков, занимавший ранее пост вице-премьера правительства Калининградской области, стал инициатором встречи по поводу перспективы реконструкции входа.

«У руководства зоопарка возникла идея найти какой-то компромисс между муниципалитетом и двумя собственниками зданий на входе, — продолжил Генне. — Приблизительно год назад мы со всеми встретились. Понятно, что главным объектом на этой территории является не кафе, а зоопарк, который продолжает активно развиваться. Появляются новые требования к посещению, в том числе с точки зрения безопасности. Все мы знаем эти длиннющие очереди, которые в хорошую погоду тянутся от улицы Грекова».

Компромиссный вариант, как уверяет Генне, тоже содержал застеклённые пристройки. Более того, они были симметричными и монтировались не только на здании Попова, но и на объекте Агакишиева. При этом остекление было максимально прозрачным, практически бесшовным и «с минимальными переплётами».

«Мне тогда показалось, что мы пришли к какому-то консенсусу, но, судя по тому, что сейчас начаты работы и на паспорте объекта обнародован тот вариант, на котором настаивал собственник, договориться не удалось», — сделал вывод Вячеслав Генне.

Он также вспомнил, какими были аргументы инвестора, которые он приводил, высказываясь против варианта, на котором настаивала горадминистрация и руководство зоопарка.

«Собственник во время встречи заявил, что у него марципан будет таять. В своё время примерно тот же аргумент выдвигал против реконструкции Центрального рынка его директор. По его словам, рекламу с фасада убирать не стоило, так как она защищала мясо от солнца. Так и говорил: „Мясо будет тухнуть и вянуть“. Точно так же мы убеждали нового владельца „Солянки“, что этот вопрос решается при помощи кондиционирования. В итоге, мы видим, что будет построен торговый центр в миниатюре, и ансамбль мы окончательно потеряем. Будет допущена большая ошибка. И тут меня удивляет, что такой значимый объект не был рассмотрен на совете при Службе госохраны объектов культурного наследия».

Разрешение собственнику объекта на реконструкцию кафе готовил начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации города Константин Золошков. Он сообщил «Новому Калининграду», что власти изначально настаивали на том, чтобы внешний вид входа в зоопарк давал посетителям представление о нём как о едином архитектурном комплексе.

«Мы настаивали на этом решении, — пояснил Золошков. — Однако перед нами стоял вопрос учёта интересов всех пользователей объекта культурного наследия. Было два предложения. Первое — частное, которое сейчас реализуется, а также предложение, выдвинутое зоопарком. Естественно, концепция всесторонне обсуждалась, но решение о её реализации в проектной документации принято не было».

Тот проект, который сейчас реализует собственник, по словам Золошкова, «в максимальной степени учитывает наши предложения». Что касается мнения руководства зоопарка, то его, по словам чиновника, инвестор учитывать не обязан: «Согласие зоопарка, по большому счёту, в данном случае не требуется, потому как этот объект ему не принадлежит, к сожалению».

Золошков подтвердил, что вход в зоопарк является предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место „Зоопарк“, 1896 г.». Также вход является отдельным объектом культурного наследия местного значения. Власти изначально настаивали на сносе пристройки к «Солянке», однако впоследствии были вынуждены согласиться с её сохранением при условии, что она не станет капитальной конструкцией.

«Первое: это не капитальная конструкция, — продолжил Золошков. — Второе: администрация города Калининграда настаивала, чтобы собственник рассмотрел возможность демонтажа ранее пристроенной конструкции с тем, чтобы он в проекте не возобновлял её. Мы боролись за то, чтобы вернуть первоначальную симметрию центрального входа, но инвестор показал нам документы о собственности, и там эта пристройка существует. Право собственности в нашей стране нерушимо. Мы не можем требовать от владельца этого здания снести то имущество, за которое он заплатил собственные средства».

Ближе к концу беседы Золошков отметил, что представители администрации просили убрать пристройку, «но понимания не нашли»: «Собственник пошёл на компромисс. Он в проекте максимально учёл решения, которые присущи тому архитектурному направлению, в котором возведен центральный вход в зоопарк. В порядке авторского надзора ряд решений там будет уточнен. И самое главное — после проведения всех работ памятник можно будет вернуть к первоначальному виду. Но пока пристройка будет».

Текст: Иван Марков, фото: Иван Марков / «Новый Калининград», слайды предоставлены Вячеславом Генне