В Калининградской области средний балл ЕГЭ по химии оказался выше, чем по России

Средний балл ЕГЭ по химии в Калининградской области в 2025 году превысил общероссийский показатель. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

По результатам первых экзаменов, в области определилось 37 стобалльников, из них 27 — по химии. Это рекордное число выпускников, получивших наивысший результат по этому предмету. Ещё 92 школьника набрали от 90 до 99 баллов. Средний показатель в регионе оказался выше, чем в целом по стране, и составил 65 баллов. Как добавляет городская администрация, среди калининградских школьников 100 баллов набрали 17 человек. «Средний тестовый балл по химии — 66,5, это лучший результат за последние 6 лет!» — сообщает мэрия.

Максимальный результат на экзамене по литературе получили 10 выпускников, из которых 8 обучались в школах областного центра. Средний балл в Калининграде составил 59,6.

«Участниками ЕГЭ по истории стали 293 человека. Средний тестовый балл по этому предмету — 59,7. Семнадцать выпускников получили результаты в диапазоне 91 — 97 баллов», — пишет администрация Калининграда. О стобалльниках по этой дисциплине не сообщается.

Напомним, что в 2025 году 11-й класс заканчивают 4,8 тыс. школьников. Почти треть из них (32%) выбрали для сдачи естественнонаучные предметы: химию, географию или биологию. Из перечня предметов по выбору почти 2 тыс. человек выбрали учебный предмет «обществознание», почти 1 тыс. — информатику, 900 — физику, 800 — биологию, 700 — английский язык, 600 — химию. «Самыми малочисленными предметами по выбору традиционно стали литература, география, немецкий язык», — отмечали в министерстве образования региона.

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество выпускников, выбравших математику профильного уровня (на 7%), физику (на 5%), химию (на 1%), биологию (на 2%), информатику (на 2%).