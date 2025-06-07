На проект корпуса тубдиспансера в Калининграде выделяют более 40 млн рублей

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Противотуберкулёзный диспансер Калининградской области готовится к поиску подрядчика для разработки проектной и рабочей документации реконструкции лечебно-диагностического и палатного корпуса. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Речь идёт о корпусе на Дубовой аллее, 5. На работы выделяют 40 109 228 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

О том, что учреждение планирует разработать проектно-сметную документацию на завершение строительства последнего нового корпуса на Дубовой аллее, 5 в 2025 году, пресс-служба областного правительства сообщала «Новому Калининграду» в начале 2024 года. Завершить строительство и ввести здание в эксплуатацию планировали «после 2026 года», после чего старое здание на Каштановой аллее должно окончательно опустеть. На настоящий момент на Дубовой аллее находится амбулаторное отделение для детей и подростков, стационар для детей и подростков, стационар для взрослых на 278 коек, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории.

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