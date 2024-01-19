Больше кислорода: как выглядят новые корпуса тубдиспансера на Дубовой аллее (фото)

Больше кислорода: как выглядят новые корпуса тубдиспансера на Дубовой аллее (фото) Больше кислорода: как выглядят новые корпуса тубдиспансера на Дубовой аллее (фото) Больше кислорода: как выглядят новые корпуса тубдиспансера на Дубовой аллее (фото) Больше кислорода: как выглядят новые корпуса тубдиспансера на Дубовой аллее (фото) Больше кислорода: как выглядят новые корпуса тубдиспансера на Дубовой аллее (фото) Больше кислорода: как выглядят новые корпуса тубдиспансера на Дубовой аллее (фото)

О переезде тубдиспансера с Каштановой аллеи на новое место у парка Теодора Кроне говорят еще с 2001 года. На настоящий момент значительная часть служб медучреждения уже перебралась в новые корпуса. На Каштановой аллее, 126 работает, фактически, только один этаж.

В 2025 году, как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе областного правительства, планируется разработка проектно-сметной документации на завершение строительства последнего нового корпуса на Дубовой аллее, 5. Правда, когда именно начнутся работы и его ведут в эксплуатацию, до конца не ясно: региональные власти туманно говорят о том, что все случится «после 2026 года». После этого здание на Каштановой аллее должно окончательно опустеть. Новые помещения тубдиспансера находятся на окраине города, что соответствует сложившейся противоэпидемиологической традиции. «Для больных туберкулезом это гораздо лучшая территория. Здесь у нас дубовая роща рядом, кислорода гораздо больше», — поясняет главный врач диспансера Евгений Туркин. На настоящий момент там находится амбулатория для взрослых, корпус для детей и подростков, стационар на 278 коек, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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