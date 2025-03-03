Нововведения марта: пенсии, подростки без энергетиков и самозапрет на кредиты

0 0

В марте в России вступил в силу ряд изменений в законодательстве. Главным образом нововведения затронули абитуриентов, дачников, тех, кто собирается строить частные дома, планирующих взять кредиты или, напротив, избегающих этого. Подробности — в обзоре «Нового Калининграда».

Пенсии

Пенсии бывших военнослужащих, полицейских, пожарных, судебных приставов, сотрудников ФСИН и Росгвардии проиндексировали на 9,5%. Соответствующий закон Президент России Владимир Путин подписал 13 февраля. К уже произведённым выплатам за два первых месяца должна быть произведена доплата одновременно с мартовской пенсией. Средний размер военных пенсий после индексации составляет 43 тыс. рублей.

Пособие по беременности

С 1 марта до регионального прожиточного минимума повышено пособие по беременности и родам для женщин, которые были уволены из-за закрытия предприятия. В Калининградской области базовый размер прожиточного минимума в 2025 году составляет 18 265 рублей, для трудоспособного населения — 19 909 рублей. До принятия закона о повышении пособия женщины, оказавшиеся в описанной ситуации, получали 920 рублей в месяц.

Поступление

Вступил в силу новый порядок приёма на обучение в вузы. Он предусматривает: единые сроки приёма по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры — с 20 июня по 1 октября; единое предельное количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент может одновременно участвовать в конкурсе в каждой организации, — пять. Кроме того, у образовательных организаций появится возможность проведения при приёме на платные места отдельного конкурса для лиц со средним профессиональным или высшим образованием. Допобразование по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим конкурсному профилю, станет ещё одним индивидуальным достижением, за которое вуз сможет начислять баллы. Списки поступающих появятся на портале госуслуг, а в конкурсном списке начнут указывать высший проходной приоритет каждого абитуриента. Зачисление на бюджетные места можно будет проводить не по оригиналу документа об образовании, а по заявлению о согласии на зачисление.

Как ранее сообщали в БФУ им. Канта, в 2025 году для зачисления в университет потребуется согласие на зачисление, поданное через единый портал государственных услуг. Помимо электронного, можно также принести оригинал документа в приёмную комиссию.

Изменился и перечень вступительных испытаний для приёма на бакалавриат или специалитет. Абитуриентам потребуется сдать: русский язык; профильный предмет из списка обязательных (вуз выберет один из предметов по специальности); один-два профильных предмета из оставшихся в перечне (по выбору университета или абитуриента). На основании этого перечня вузы установят свои списки вступительных испытаний.

Также скорректировали порядок приёма на обучение по программам среднего профобразования. Абитуриенты могут подавать заявления о приёме в образовательные организации через региональные порталы госуслуг. На очно-заочную и заочную формы обучения их будут принимать до 1 декабря. Преимущественное право зачисления дополнительно получат инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период военной службы. При этом опыт участия в добровольческой (волонтёрской) деятельности засчитают за индивидуальное достижение, учитываемое при приёме на обучение. Приёмная комиссия должна была разместить на сайте образовательной организации и информационном стенде всю необходимую информацию до начала приёма документов не позднее 1 марта.

Энергетики

1 марта вступил в силу запрет на продажу несовершеннолетним энергетиков, зажигалок и газовых баллонов. Теперь продавцы обязаны при наличии сомнения в достижении покупателем таких товаров совершеннолетия проверять у него паспорт. В противном случае в продаже необходимо отказать. Штраф за продажу несовершеннолетним «потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения» — от 40 до 600 тысяч рублей. Предполагается, что мера поможет победить сниффинг — подростковую токсикоманию.

Кроме того, регионы теперь могут устанавливать дополнительные ограничения по продаже безалкогольных тоников и энергетиков по времени и месту их реализации.

Также органы власти должны принимать меры по защите детей от информации, пропагандирующей или демонстрирующей вдыхание сжиженных углеводородных газов.

Оплата отопления

С 1 марта регионам, где жители платят за отопление по факту, запрещено переходить на равномерную систему оплаты в течение года. Если же регион уже использует равномерный способ, власти смогут сохранить его или выбрать другой формат.

При оплате по факту платежи зимой выше, чем летом, однако именно этот метод позволяет избежать корректировок по итогам года и дополнительных начислений.

Участки

С марта вступил в силу закон, который отводит три года на освоение земельных участков, находящихся в населённых пунктах и предназначенных для садоводства и огородничества. Это касается как новых участков, так и тех, которые уже в собственности: для последних трёхлетний период начался с марта 2025 года. Закон не вводит дополнительных оснований для изъятия земель, а наоборот увеличивает фактический срок освоения до 5−7 лет, давая владельцам время, чтобы, например, расчистить территорию или подготовить её к использованию.

По участкам, которые покупают или получают в дар после марта, срок освоения начнётся с даты регистрации прав собственности. Если земля останется неиспользованной спустя три года, начнут действовать нормы, предполагающие контроль за целевым использованием участка.

Кроме того, с марта сделки по продаже земли блокируются, если в ЕГРН отсутствуют данные о границах участка. Предполагается, что новое правило исключит конфликты между соседями и снизит риски для покупателей. Если границы участка не зафиксированы, собственнику необходимо заказать межевой план и внести эти данные в реестр.

Строительство домов

С марта вступил в силу закон об обязательном использовании счетов эскроу при строительстве загородного дома по договору подряда. Это должно позволить защитить средства заказчиков. Подрядчик получит деньги только после завершения строительства. Однако использование эскроу носит добровольный характер, если иное не предусмотрено договором.

Тем, кто хочет оформить льготную ипотеку, потребуется воспользоваться счетами эскроу, так как с июля 2023 года их использование стало обязательным для получения таких кредитов. Кроме того, материнский капитал теперь тоже можно направить на счёт эскроу при строительстве по договору подряда.

Отдельно вводится обязательная регистрация прав на построенные здания. Эксплуатация объектов без оформления теперь невозможна, а собственники обязаны соблюдать целевое назначение земли. Предполагается, что это затруднит незаконное использование участков, например, под коммерческие цели, если они предназначены для жилого строительства.

Отделка жилья

С марта введены минимальные требования к отделке квартир, которые застройщики могут выполнять по собственному стандарту. Например, допустимы отклонения стен в пределах 8 мм при высоте потолков до 3 метров, а мелкие дефекты отделки, незаметные с расстояния двух метров, не будут считаться нарушением.

Банки и займы

С марта Центральный банк снизил надбавки к коэффициентам риска для некоторых ипотечных кредитов. Это касается займов на новое жильё с первоначальным взносом от 20 до 30% у заёмщиков, у которых долговая нагрузка меньше 70%. Считается, что такие изменения сделают ипотеку более привлекательной как для банков, так и для заёмщиков.

Кроме того, с 1 марта желающие могут установить запрет на оформление кредитов сразу во всех банках и микрофинансовых организациях. Нововведение призвано защитить от мошенников и позволит избежать необдуманных заимствований. Внести самозапрет можно через «Госуслуги». Позже такая возможность должна появиться в МФЦ, услуга бесплатна.

При этом возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты и уже заключённые договоры. Снять ограничение можно в любой момент, подав заявление на Госуслугах и заверив электронной подписью.

Реклама потребительских кредитов с 1 марта должна содержать информацию о финансовых рисках. Минимальная площадь предупреждения на баннерах или экране — 5%. На радио и телевидении время звучания предупреждения не может быть менее трёх секунд.

Регистрация авто

Теперь при удостоверении сделки у нотариуса или при оформлении через Госуслуги прежний владелец автомобиля может сразу снять его с учёта. Больше не нужно ждать 10 дней. Это можно сделать удалённо через Госуслуги, без визита в ГАИ.

То же правило действует, если право собственности переходит на основании судебного решения.

Ещё одно нововведение: новый владелец теперь не обязан оформлять ОСАГО в течение 10 дней после покупки. Проверять наличие полиса полиция будет только при надзоре за соблюдением ПДД.