Горвласти назвали дату возобновления движения на всех полосах моста на Киевской

Горвласти назвали дату возобновления движения на всех полосах моста на Киевской
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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Возобновить движение по всем трём полосам моста на ул. Киевской планируется 30 июня. Об этом сообщила администрация Калининграда в комментариях в своей группе «ВКонтакте».

Работы на правой полосе путепровода по направлению в центр города завершены. На средней полосе рабочие также заменили армирующие конструкции швов, залили бетон и выполнили гидроизоляцию.

«Бетон набирает нормативную прочность, на этот процесс присутствие людей на объекте не влияет. На левой полосе идёт движение транспорта, поэтому работы там начать пока нельзя. Рабочие сейчас на базе подрядчика готовят металлоконструкции для швов оставшейся полосы, — отчитались представители мэрии. — Мостовики, в зависимости от результатов анализа бетона, ориентировочно в понедельник (23 июня. — прим. „Нового Калининграда“), откроют движение по средней полосе и приступят к завершающему этапу ремонта швов».

МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» предупредило жителей Калининграда о временном изменении схемы движения по путепроводу на ул. Киевской в конце мая. Ремонт обещали проводить с поочерёдным закрытием полос ориентировочно до середины июня. Точные сроки планировали назвать после демонтажа покрытия. Горожан просили учитывать временные изменения при выборе маршрута и определении времени в пути. После жалоб горожан на затруднённое движение транспорта подрядчика попросили ускорить ремонт.


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