СК: передано в суд дело жителя области, ранившего ножом 15-летнего подростка

Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя поселка Домново Правдинского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером 8 марта 2025 года, нетрезвый обвиняемый в ходе ссоры с сожительницей ударил ножом в грудь ее 15-летнего племянника, который пытался заступиться за женщину. Подросток был госпитализирован в лечебное учреждение. Как позднее установлено судебно-медицинской экспертизой, его здоровью был причинен тяжкий вред.

На время предварительного следствия фигурант помещен в следственный изолятор. Следователями собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.