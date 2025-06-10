КЖД: в длинные выходные до Зеленоградска будут курсировать сдвоенные ласточки

В период с 12 по 15 июня 2025 года на Калининградской железной дороге в сообщении Северный вокзал — Зеленоградск-2 назначаются сдвоенные составы электропоездов «Ласточка». Об этом сообщили в пресс-службе КЖД.

Десятивагонные «Ласточки» будут отправляться с Северного вокзала в 11:20, 13:21, 15:22 и 17:23. Обратно из Зеленоградска-2 в 12:10, 14:10, 16:13 и 18:07. Поезда будут следовать по маршруту с одной остановкой на станции Кутузово-Новое.

Оформить билеты можно в пригородных кассах и терминалах самообслуживания, в мобильных приложениях «РЖД Пассажирам» и «ПроТранспорт+», а также в телеграм-боте «Электрички РЖД».

Сдвоенные составы электропоездов «Ласточка» начали курсировать на Калининградской магистрали с 7 июня по выходным и праздничным дням. О планах запустить их в текущем сезоне губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в ноябре 2024 года.