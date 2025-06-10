МИД дал разъяснения по поводу транзита через Литву по пятилетнему загранпаспорту

Министерство иностранных дел России дало разъяснения по транзиту через Литву по загранпаспортам старого образца. Информация опубликована на сайте представительства МИД РФ в Калининграде.

Ведомство со ссылкой на устные заверения Литвы отмечает, что для железнодорожного транзита по УПД ЖД через территорию республики наличие десятилетнего паспорта необязательно. Это же заявляло и Генконсульство Литвы в Калининграде. При этом осенью 2025 года в странах Евросоюза планируют ввести Систему въезда и выезда. Она подразумевает электронный сбор данных путешественников. В перспективе страны объединения могут унифицировать требования к паспортам иностранных граждан.

На сегодняшний день в некоторых государствах, входящих в Евросоюз, уже действуют ограничения на въезд. Так, в Данию можно попасть только при наличии биометрического паспорта. В Исландии въезд по загранпаспорту старого образца разрешён только несовершеннолетним до 15 лет. По этому же документу въехать в Литву возможно будет до 1 декабря. Этим могут воспользоваться только обладатели литовских либо ЕСовских разрешений на проживание.

«Франция: въезд по паспорту старого образца разрешён только несовершеннолетним в возрасте до 15 лет и россиянам, получившим французскую визу до 1 июня 2025 года либо разрешение на проживание (до окончания срока действия упомянутых документов). Чехия: въезд по паспорту старого образца разрешён только несовершеннолетним в возрасте до 15 лет, а также заявителям на получение либо обладателям виз или разрешений на проживание, выданных в интересах Чехии. Эстония: въезд только по биометрическому паспорту с 31 марта 2025 года за исключением обладателей эстонских либо есовских разрешений на проживание, для которых предусмотрен переходный период до 30 сентября этого года», — говорится в сообщении представительства МИД.