В ФПК подтвердили факт высадки пассажиров поезда на границе с Литвой

Федеральная пассажирская компания заявила, что на границе Калининградской области России и Литвы фиксируются случаи высадки пассажиров поезда с небиометрическими загранпаспортами. Рекомендации по дальнейшему пересечению границы опубликованы в телеграм-канале ФПК.

Для предотвращения высадки литовскими пограничниками пассажирам на калининградском направлении следует приобретать билеты не позднее чем за 28 часов до отправления поезда с обязательным оформлением упрощённого проездного документа на железной дороге (УПД-ЖД). Его необходимо оформлять даже при наличии действующей шенгенской визы. Далее пассажирам необходимо будет заполнить анкету на сайте консульских учреждений Литвы. Тем, кто купил билеты на поезд, придёт СМС с оповещением об оформлении УПД-ЖД и ссылкой на сайт консульских учреждений Литвы для заполнения анкеты.

«Если до отправления остаётся менее 28 часов, оформление УПД-ЖД становится невозможным. Без данного документа пассажиру с небиометрическим заграничным паспортом (независимо от наличия шенгенской визы) может быть отказано в пересечении границы сотрудниками пограничной службы Литвы. При отстуствии необходимых документов для пересечения границы Литовской Республики пассажиров будут информировать проводники при посадке в поезд с рекомендацией воздержаться от поездки до их оформления», — сообщила ФПК.

Напомним, 5 июня стало известно, что пассажиров поезда «Калининград-Москва» высадили во время пересечения территории Литвы. О том, что у всех снятых с поезда упрощённые транзитные документы были в загранпаспорте старого образца, «Новому Калининграду» сообщил источник, сославшись на слова проводника поезда. Проводница пояснила, что представители литовских властей, снявшие россиян с поезда, ссылались на приказ министра иностранных дел Литовской Республики и приказ министра внутренних дел Литовской Республики от 23 мая 2025 года. Знакомый с ситуацией источник сообщал «Новому Калининграду», что пока факты высадки из поезда литовской стороной не подтверждались. При этом собеседник пояснил, что такое могло произойти из-за «перегибов на местах».