Источник: из поезда «Калининград-Москва» высадили пассажиров с УТД в старом паспорте

Пассажиров поезда «Калининград-Москва», высадили во время пересечения территории Литовской республики. О том, что у всех снятых с поезда упрощённые транзитные документы были в загранпаспорте старого образца, «Новому Калининграду» сообщил источник, сославшись на слова проводника поезда.

«Проводница нам рассказала, что 1 июня литовцы высадили пассажиров, у которых УТД были в старом паспорте, — рассказал пассажир, следовавший по тому же направлению. — Она также сказала, что с УПД-ЖД (упрощенные проездные документы по железной дороге — прим. „Нового Калининграда“) пока не высаживали, но есть информация, что скоро будут».

Проводница пояснила, что представители литовских властей, снявшие россиян с поезда, ссылались на приказ министра иностранных дел Литовской Республики и приказ министра внутренних дел Литовской Республики от 23 мая 2025 года.

При этом опубликованные на сайте литовского консульства разъяснения, в которых говорится о непризнании небиометрических паспортов РФ с 1 июня 2025 года, сообщают, что приказ не касается граждан РФ, следующих транзитом по железной дороге через территорию Литовской Республики из Калининградской области на территорию РФ и обратно и имеющих действительные упрощенные проездные документы по железной дороге.

«Для пассажиров поездов УПД-ЖД (разрешение на проезд) оформляется на специальном бланке с применением изъятия, предусмотренного Шенгенским пограничным кодексом, связанного с международными обязательствами государств-членов ЕС (в данном случае — Литвы), поэтому требование о наличии биометрического паспорта РФ не будет распространяться на граждан РФ, имеющих УПД-ЖД и следующих железнодорожным транспортом из Калининградской области на территорию РФ и обратно», — говорится на сайте консульства. Далее сообщается, что этим решением «Литва присоединилась к Дании, Чехии, Эстонии, Франции и Исландии, которые уже приняли решения не признавать небиометрические паспорта РФ».

Знакомый с ситуацией источник сообщил «Новому Калининграду», что пока факты высадки из поезда литовской стороной не подтверждаются. При этом собеседник пояснил, что такое могло произойти из-за «перегибов на местах».