«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке

«Аэрофлот» скорректировал своё расписание из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В комментарии, опубликованном в официальном телеграм-канале авиакомпании, сообщается, что корректировка связана с закрытием воздушного пространства Ирана и «в целях обеспечения безопасности полетов».

«Отменены рейсы между Москвой и Тегераном, — говорится в сообщении. — Скорректированы маршруты полётов рейсов в/из Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, которые будут проходить в обход Ирана через воздушное пространство Пакистана. Рейсы в/из Дубай, Абу-Даби и Доху на среднемагистральном флоте будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Увеличение полётного времени повлечёт перенос вылета обратных рейсов в среднем на 1-2 часа».

Кроме того, отменен рейс SU520/521 Москва — Дубай — Москва за 13 июня (ассажиры будут перебронированы на сегодняшний рейс SU526/527, который будет выполнен на самолете большей вместимости Boeing 777).

«Изменения в расписании рейсов по указанным направлениям будут действовать до момента восстановления полной безопасности полётов гражданских воздушных судов, — добавляют в пресс-службе компании. — Пассажиры отменённых рейсов могут оформить вынужденный возврат билетов».