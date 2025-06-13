«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке

«Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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«Аэрофлот» скорректировал своё расписание из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В комментарии, опубликованном в официальном телеграм-канале авиакомпании, сообщается, что корректировка связана с закрытием воздушного пространства Ирана и «в целях обеспечения безопасности полетов».

«Отменены рейсы между Москвой и Тегераном, — говорится в сообщении. — Скорректированы маршруты полётов рейсов в/из Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, которые будут проходить в обход Ирана через воздушное пространство Пакистана. Рейсы в/из Дубай, Абу-Даби и Доху на среднемагистральном флоте будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Увеличение полётного времени повлечёт перенос вылета обратных рейсов в среднем на 1-2 часа».

Кроме того, отменен рейс SU520/521 Москва — Дубай — Москва за 13 июня (ассажиры будут перебронированы на сегодняшний рейс SU526/527, который будет выполнен на самолете большей вместимости Boeing 777).

«Изменения в расписании рейсов по указанным направлениям будут действовать до момента восстановления полной безопасности полётов гражданских воздушных судов, — добавляют в пресс-службе компании. — Пассажиры отменённых рейсов могут оформить вынужденный возврат билетов».

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанёс авиаудар по военным и ядерным объектам Ирана. В Иране в свою очередь пообещали, что «Израиль заплатит высокую цену за атаку».

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