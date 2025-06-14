Строительство Центра прогресса бокса в Калининграде подорожало еще на 142,5 млн

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Стоимость строительства Центра прогресса бокса в Калининграде выросла до 706 млн 568 тыс. рублей. Это следует из постановления о выделении средств, опубликованном на сайте горадминистрации.

Напомним, что в мае этого года и.о. директора МБУ «Управление капитального строительства» Надежда Илларионова на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов оценивала строительство центра в 564 млн. Таким образом, стоимость объекта увеличилась более чем на 142, 5 млн.

Центр прогресса бокса в Калининграде на ул. Железнодорожной, 10, планируют сдать в эксплуатацию в 2027-м. Застройщиком выступает калининградская спортивная школа № 12 по боксу.

Отметим, что в 2021 году строительство центра оценивали в 133 млн рублей, но за год сумма выросла до 282 млн. Ввести учреждение в эксплуатацию планировали в 2022 году, затем срок перенесли на 2024-й. Власти рассчитывали, что госэкспертиза утвердит проект в декабре 2022 года, а строительные работы начнутся в августе 2023 года.

В декабре 2024 года губернатор Алексей Беспрозванных сообщал, что проект ещё проходит экспертизу. Положительное заключение было получено в апреле 2025 года.

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