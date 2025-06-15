Основной период ЕГЭ в Калининградской области завершён

В Калининградской области завершился основной период ЕГЭ. 10 и 11 июня состоялись экзамен по информатике и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Участие в испытаниях в эти дни принимало около 1600 человек, сообщили в региональном минобре.

Указанные экзамены проводятся в компьютерной форме. ЕГЭ по информатике сдавали около 860 выпускников. Для его проведения было задействовано 12 пунктов. На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут. Доступ к сети «Интернет» во время экзамена запрещён, однако участникам доступны системы программирования, редактор электронных таблиц и текстовый редактор. Также можно пользоваться черновиком.

Устную часть ЕГЭ по иностранному языку сдали более 730 участников. Процедура автоматизирована, испытание проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Продолжительность устной части экзамена по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам составляет 17 минут, по китайскому языку — 14 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность может быть увеличена на 30 минут.

Ход проведения экзаменов 11 июня оценила уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко. В качестве общественного наблюдателя она осмотрела пункт приёма экзамена в ШИЛИ.

«Моя главная задача — дать оценку соблюдению прав детей, — отметила Ирина Ткаченко. — В пункте создана доброжелательная атмосфера. Я присутствовала при входе, когда дети проходили через рамку металлодетектора. Все спокойно, детей немного в силу специфичности экзамена. Все необходимые приготовления были сделаны, компьютеры готовы, количество рабочих мест в аудиториях соответствует нормам. Кроме того, медицинские работники тоже готовы оказать помощь ребенку, если тот почувствует себя плохо».

Ранее стали известны результаты ЕГЭ по профильной математике. В Калининградской области 100 баллов смог набрать один из порядка 2300 сдававших. По словам выпускников, ЕГЭ по профильной математике в этом году оказался в несколько раз сложнее, чем в прошлом. Кроме того, многих заданий не оказалось в открытом банке ФИПИ.