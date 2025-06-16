Бизнес-омбудсмен назвал основные темы обращений предпринимателей в 2024 году

Бизнес-омбудсмен назвал основные темы обращений предпринимателей в 2024 году
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В 2024 году предприниматели Калининградской области жаловались на транспортную доступность, налоги, таможенные барьеры и на систему оформления электронных паспортов. Информация об этом содержится в ежегодном отчёте о деятельности уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе.

Об основных положениях доклада врио бизнес-омбудсмена Олеся Белая рассказала на заседании профильной комиссии Заксобрания 11 июня. Среди обращений по теме транспортной доступности в отчёте отмечаются сложность логистики и увеличение сроков перевозки, удорожание перевозок, вопросы по субсидированию морских перевозок, а также ограничения в работе многосторонних автомобильных пунктов пропуска. По части налоговых нагрузок и администрирования бизнес жаловался на увеличение претензий налоговых органов по «дроблению бизнеса» к компаниям региона, рост обязательных неналоговых платежей, высокую налоговую нагрузку и сложности, которые связаны с изменением налогового законодательства.

Помимо этого, предприниматели указывали на трудности идентификации вывоза товаров из Калининградской области и жалобы на необоснованные досмотры, задержания и изъятия. Бизнес также волновала продолжающаяся практика неприменения предупреждений как обязательного вида наказания. Обращения поступали и на несовершенство работы системы оформления электронных паспортов. Предприниматели отмечали, что в системе отсутствовали сведения, необходимые для присвоения электронному паспорту самоходной машины статуса «действующий». В самом программном обеспечении фиксировали также технические сбои.

В марте 2025 года Заксобрание региона утвердило Олесю Белую в качестве врио бизнес-омбудсмена в области. Ранее она три года работала руководителем аппарата уполномоченного по правам предпринимателей. Председатель Заксобрания Андрей Кропоткин пояснил, что приставка «врио» у бизнес-омбудсмена пробудет до момента, пока на федеральном уровне не утвердят уполномоченного по защите прав предпринимателей. После этого Калининградской области нужно будет согласовать с ним кандидатуру на пост бизнес-омбудсмена и заново её утвердить.

Ранее бизнес-омбудсменом Калининградской области была Светлана Нижегородова. Её утвердили на заседании тогда ещё региональной думы 13 июня 2019 года. Как пояснила «Новому Калининграду» сама Нижегородова, её полномочия в статусе уполномоченного по правам предпринимателей истекли 13 июня 2024 года.

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