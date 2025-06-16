В Калининграде возбудили дело по факту падения дерева на 21-летнюю девушку

В Калининграде возбудили уголовное дело по факту падения дерева на 21-летнюю девушку в Озёрном проезде. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ в своём телеграм-канале.

Инцидент произошёл 9 июня во время шторма. Пострадавшая шла по тротуару возле отеля Mercure, в этот момент на неё упала часть дерева. Девушку госпитализировали с тяжёлыми травмами.

Следователи установили, что упавшее дерево было усыхающим и произрастало на земельном участке, который находился в аренде у коммерческой организации. В релизе отмечается, что сотрудники администрации Калининграда в свою очередь не дали своевременные указания по вырубке, сносу и обрезке зелёных насаждений на этом земельном участке. Обследование упавшего дерева последний раз проводили в 2021 году.

«Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту травмирования девушки в результате падения на нее дерева. <...> В настоящее время в рамках расследования уголовного дела производится полный комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении Следкома.

Получить оперативные комментарии со стороны отеля Mercure и администрации города «Новому Калининграду» не удалось.