Минздрав: скончалась девушка, на которую упало дерево в центре Калининграда

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В Калининграде 19 июня скончалась 21-летняя девушка, на которую упало дерево в Озерном проезде около отеля «Mercure». Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Инцидент с падением дерева произошёл 9 июня во время шторма. Пострадавшая шла по тротуару возле отеля, в этот момент на неё упала часть дерева. Девушку госпитализировали с тяжёлыми травмами.

Следователи установили, что упавшее дерево было усыхающим и произрастало на земельном участке, который находился в аренде у коммерческой организации. В релизе отмечается, что сотрудники администрации Калининграда в свою очередь не дали своевременные указания по вырубке, сносу и обрезке зелёных насаждений на этом земельном участке. Обследование упавшего дерева последний раз проводили в 2021 году.

«Следственным отделом по Ленинградскому району города Калининграда СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту травмирования девушки в результате падения на нее дерева», — писала пресс-служба регионального Следкома.

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