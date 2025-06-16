Гигафабрику в Немане планируют ввести в эксплуатацию в конце года

Строительство завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Немане продолжается согласно графику. Его ввод в тестовую эксплуатацию запланирован на конец 2025 года. Об этом сообщает региональный минэкпром в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

На фабрике будут производить элементную базу для батарей («ячейки»). По словам гендиректора предприятия Руслана Горевого, в России собирают такие батареи с помощью, например, китайских элементов, но гигафабрика будет первой в стране производить отечественные «ячейки», а из них собирать батареи и батарейные модули. Фабрика планирует производить батареи мощностью 4 ГВт/ч для обеспечения энергией 50 тысяч электроавтомобилей в год.

Информация о том, что госкорпорация «Росатом» приступила к строительству завода по производству литий-ионных аккумуляторов на месте недостроенной БАЭС под Неманом, появилась в октябре 2022 года. Горевой сообщал, что запустить гигафабрику хотят в сентябре 2025 года. В начале мая губернатор Алексей Беспрозванных заявил, что строительная готовность завода составляет 80%. Кроме того, несколько предпринимателей из Краснознаменского округа Калининградской области жаловались Беспрозванных на дефицит кадров, спровоцированный строительством гигафабрики.