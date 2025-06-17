Минобр: в Калининградской области средний балл ЕГЭ по русскому не изменился

Минобр: в Калининградской области средний балл ЕГЭ по русскому не изменился
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининградской области средний балл ЕГЭ по русскому языку составил 60 баллов. По сравнению с прошлым годом, он не изменился. Об этом сообщает региональное министерство образования.

По результатам экзамена определились два стобалльника — Арина Подистова (лицей № 49) и Мария Матвиец (СОШ Зеленоградска), которая также получила максимальный результат по химии. Порог в 90 баллов в этом году преодолели 93 выпускника.

Напомним, что в 2025 году 11-й класс заканчивают 4,8 тыс. школьников. Почти треть из них (32%) выбрали для сдачи естественнонаучные предметы: химию, географию или биологию. Из перечня предметов по выбору почти 2 тыс. человек выбрали учебный предмет «обществознание», почти 1 тыс. — информатику, 900 — физику, 800 — биологию, 700 — английский язык, 600 — химию. «Самыми малочисленными предметами по выбору традиционно стали литература, география, немецкий язык», — отмечали в министерстве образования региона.

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество выпускников, выбравших математику профильного уровня (на 7%), физику (на 5%), химию (на 1%), биологию (на 2%), информатику (на 2%).

Кроме того, 27 выпускников стали стобалльниками по химии. Это рекордное число выпускников, получивших наивысший результат по этому предмету. Средний показатель в регионе оказался выше, чем в целом по стране, и составил 65 баллов. Максимальный результат на экзамене по литературе получили 10 выпускников, из которых 8 обучались в школах областного центра. Средний балл в Калининграде составил 59,6. Максимальный результат ЕГЭ по математике получил один человек. Средний тестовый балл по региону составил 66,74.

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