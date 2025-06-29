Стало известно количество стобалльников по ЕГЭ в Калининградской области

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В Калининградской области в 2025 году ЕГЭ на 100 баллов сдали 52 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Три выпускника сдали экзамены на 100 баллов сразу по двум предметам: Максим Перепелкин из Классической школы Гурьевска, Мария Матвиец из Зеленоградска и Абулгасанова Альбина из школы № 26 Калининграда.

Наибольшая доля стобалльников в этом году — по химии (27 человек), литературе (10) и информатике (6 человек). Количество стобалльников по физике по сравнению с прошлым годом уменьшилось — их оказалось 2. Годом ранее их было 6.

Кроме того, сообщает пресс-служба правительства, в 2025 году в Калининградской области оказалось 864 медалиста. При этом на бал медалистов в Кафедральный собор пригласили 550 выпускников. Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального минобра, серебряные медалисты были приглашены выборочно.

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