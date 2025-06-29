Стало известно количество стобалльников по ЕГЭ в Калининградской области

В Калининградской области в 2025 году ЕГЭ на 100 баллов сдали 52 человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



Три выпускника сдали экзамены на 100 баллов сразу по двум предметам: Максим Перепелкин из Классической школы Гурьевска, Мария Матвиец из Зеленоградска и Абулгасанова Альбина из школы № 26 Калининграда.

Наибольшая доля стобалльников в этом году — по химии (27 человек), литературе (10) и информатике (6 человек). Количество стобалльников по физике по сравнению с прошлым годом уменьшилось — их оказалось 2. Годом ранее их было 6.

