Горвласти приняли решение снять брусчатку с улиц Галицкого и Радищева

Горвласти собираются снять брусчатку на улицах Галицкого и Радищева в течение текущего и следующего года. Об этом в ходе общения с журналистами во вторник, 17 июня, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова. Чиновница напомнила, что ранее горвласти расторгли договор с подрядчиком по ремонту улицы Радищева из-за длительного ремонта коллектора, организованного «Водоканалом». Она также отметила, что давала обещание провести обсуждение ремонта с населением по поводу вида дорожного покрытия. Общественным обсуждением Дятлова назвала выпуск «ГорПросвета» от 11 июня, в котором грядущую реконструкцию обеих улиц обсуждали главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов и председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

«Будет ли улица Радищева выполнена в текущем году? Нет, не будет, потому что, вы же помните наш выход по тротуарам с губернатором Алексеем Сергеевичем, — пояснила Дятлова. — По его просьбе мы заехали на улицу Галицкого, и губернатор дал нам поручение, чтобы мы в текущем году начали делать эту улицу Галицкого. Вы же помните, что обсуждение необходимости капитального ремонта этих двух улиц, Радищева и Галицкого, шло параллельно».

Дятлова добавила, что отторгован капремонт улицы Галицкого будет в этом году, и ремонт перейдёт в том числе на следующий год (по плану, его должны будут закончить ко Дню города в 2026 году).

«Пока Радищева в текущем году не планируем, потому что бюджет свёрстан, — продолжила чиновница. — Возобновление работ на Радищева будем рассматривать в рамках формирования бюджета 2026 года».

По поводу снятия брусчатки Антон Романов пояснил, что улицы Радищева и Галицкого входят в основной транспортный каркас, и поэтому «в приоритете должно быть то покрытие проезжей части, которое отвечает всем эксплуатационным требованиям и принимает всю нагрузку от транспортных средств».

«Учитывая минусы брусчатого покрытия (шумовая и динамическая нагрузка, коэффициент сцепления), приоритет остаётся за асфальтобетоном, — заключил Романов. — Но при этом брусчатое покрытие можно применять на улицах таких типологий в виде обустройства заездных карманов, остановочных пунктов, либо применять их в обустройстве тротуарной части».

Ранее власти Калининграда сообщали, что основанием для снятия брусчатки на Радищева стал шум. Однако в середине ноября 2023 года губернатор Антон Алиханов предложил городским властям брусчатку на улицах Радищева и Галицкого не трогать. Более того, глава региона посоветовал возглавляющей горадминистрацию Елене Дятловой «не чесать, где не чешется» и «не злить» (кого именно, он не уточнил).