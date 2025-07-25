Канонеров: дело руководства ФКР не дойдёт до суда, а доедет

Против руководителя Фонда капремонта Калининградской области «собраны убедительные доказательства вины». Об этом в ходе брифинга в пятницу, 25 июля, «Новому Калининграду» сообщил и.о. руководителя регионального управления Следственного комитета Дмитрий Канонеров.

«Это дело не дойдет до суда, потому что оно большого объема, — мы его довезем до суда, не переживайте, — заявил Канонеров. — Мера пресечения изменена основному подозреваемому просто потому, что уже все необходимые следственные действия выполнены, собраны убедительные доказательства вины и не только его, а ещё и ряда его подчинённых».

Всего по уголовному делу, как уверяет Канонеров, проходит семь человек.

«В ближайшее время будут выполнены требования статьи 217 (ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела — прим. „Нового Калининграда“), то есть будут ознакомлены обвиняемые в с материалами дела. Они поступят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а потом мы его повезем в суд», — добавил он.

Напомним, что в середине июня стало известно, что суд отказал следствию в продлении домашнего ареста бывшему генеральному директору регионального Фонда капитального ремонта Олегу Туркину.

Туркина арестовали 26 июня 2024 года. Тогда его обвинили в растрате и отправили под домашний арест на два месяца. Впоследствии этот срок неоднократно продлевался, последний должен закончиться 19 июня 2025-го. В отправке Туркина в СИЗО следствию отказали в июле прошлого года.

Обязанности Туркина на данный момент исполняет заместитель генерального директора по производственным вопросам Наталья Сергеева, однако на сайте регионального ФКР Олег Туркин по-прежнему значится как гендиректор.